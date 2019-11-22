Спортшколы получили новое оборудование и инвентарь

Сергей Гапликов принял участие в селекторном совещании с заместителем председателя правительства России Ольгой Голодец, сообщает пресс-служба главы Коми. На совещании рассмотрели вопросы реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», который является частью более масштабного национального проекта «Демография».

На территории Коми федеральный проект реализуется по трем направлениям: приобретение спортивного оборудования и инвентаря; адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России; реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

В этом году финансирование регионального проекта составляет более 81 миллиона рублей. На данный момент исполнено около 95 процентов от общего объема выделенных средств.

Спортивно-технологическим оборудованием оснащены площадки при центрах тестирования ГТО в Сыктывкаре, Инте, Ухте, Сосногорском, Удорском и Усть-Вымском районах. Новое спортивное оборудование и инвентарь поставлены в спортивные школы Воркуты, Сыктывкара, Печоры и Усть-Вымского района. В селе Зеленец Сыктывдинского района открыта универсальная спортивная площадка.

В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» на территории Республики Коми рисков по исполнению контрактов нет. Все мероприятия будут исполнены в полном объеме до конца года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru