Сергей Гапликов отправил на доработку план развития Воркуты и Инты

Проект документа рассмотрели 21 ноября на заседании регионального правительства. Его представил министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига. Глава республики докладом остался недоволен, поручив доработать план и представить его до 1 декабря.

Напомним, в августе этого года глава Коми принял участие в совещании Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов. Сергей Гапликов доложил президенту о ситуации в Воркуте и Инте, обратившись с просьбой оказать региону дополнительную поддержку. По итогам совещания глава государства дал поручение правительству Российской Федерации разработать совместно с правительством Республики Коми и утвердить до 31 декабря 2019 года план дальнейшего развития городских округов «Воркута» и «Инта».

К обсуждению проекта плана по развитию северных городов Коми были привлечены жители республики. По поручению Сергея Гапликова на портале «Активный регион» была создана онлайн-приемная, где каждый желающий мог оставить предложения по программе развития Воркуты и Инты. Всего поступило 77 предложений.

Также в рамках проектного офиса к разработке документа были подключены руководители профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра УрО РАН, предприниматели.

В числе основных мероприятий плана – развитие автомобильного и авиасообщения с городами, оптимизация и модернизация коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, разработка новых месторождений полезных ископаемых, развитие социальной сферы (реконструкция учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, оснащение оборудованием), развитие туризма.

Первая презентация стратегического документа состоялась в среду на заседании правительства Республики Коми, сообщила пресс-служба главы региона. Сергей Гапликов докладом остался недоволен, обратив внимание министра на ряд ключевых моментов, которые в выступлении не прозвучали.

– План должен быть четким и формализованным с конкретными мероприятиями, сроками и ответственными за их реализацию, финансово-экономическим обоснованием этих мероприятий и результатами, которые будут достигнуты в перспективе. Мы должны представить несколько сценариев: пессимистический – если наши предложения не будут учтены, оптимистический – если удастся реализовать все, что запланировали, и средний – в зависимости от определенных условий и имеющихся ресурсов. Но в вашем докладе я этого не услышал. План должен быть подготовлен по всем требованиям Министерства экономического развития Российской Федерации, согласован со всеми министерствами, экспертами, научным сообществом, руководством Воркуты и Инты и представлен мне до 1 декабря, – поручил глава Республики Коми.

– Сергей Анатольевич, я беру на себя координацию этой работы. План будет доработан и представлен в указанный срок, – принял в работу поручение главы первый вице-премьер регионального правительства Михаил Порядин.

Также с дополнительной информацией о разработке плана выступили мэры Воркуты и Инты Игорь Гурьев и Лариса Титовец.

– Мы должны создать такие условия для развития Воркуты и Инты, чтобы люди не уезжали из этих городов, а наоборот – чтобы их население росло. Вот к чему мы должны стремиться сегодня с вами, вот какая должна быть цель плана, который мы с вами разрабатываем, – резюмировал Сергей Гапликов.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru