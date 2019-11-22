Ректором УГТУ избран Руслан Агиней

Выборы руководителя Ухтинского государственного технического университета состоялись 20 ноября на конференции работников и обучающихся.
На пост ректора университета претендовали два кандидата, предварительно прошедшие аттестацию в Минобрнауки России: доктор технических наук, профессор, врио ректора УГТУ Руслан Агиней и кандидат технических наук, доцент, проректор УГТУ по научной работе Иван Курта.
На конференцию было делегировано 89 представителей трудовых коллективов структурных подразделений университета и студенчества, присутствовало 84 делегата.
После того как кандидаты представили свои предвыборные программы развития университета, а делегаты выступили в прениях, состоялась процедура тайного голосования. По ее итогам ректором университета избран Руслан Агиней – за его кандидатуру проголосовали 64 делегата. Иван Курта получил пять голосов, 15 бюллетеней признаны недействительными.
Результаты выборов будут направлены на утверждение в Министерство науки и высшего образования России.
Лина ПЕРОВА
Фото m.progoroduhta.ru
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