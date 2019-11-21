СОГАЗ-Мед о мужских онкологических заболеваниях

Так сложилось, что мужчины в большинстве случаев обращаются к врачу, когда дискомфорт или боль, вызываемые той или иной проблемой со здоровьем, больше невозможно терпеть. Такой подход является опасным, особенно при онкологических заболеваниях, промедление в диагностике которых может привести к фатальным последствиям.

Специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что риск развития как доброкачественных, так и злокачественных опухолей мужской половой системы увеличивается с возрастом, особенно это касается таких состояний, как аденома (доброкачественная гиперплазия) и рак простаты.

Аденома простаты – доброкачественное новообразование предстательной железы.

Симптомы аденомы

При обнаружении одного из симптомов следует обратиться к врачу:

затрудненное и учащенное мочеиспускание (днем и особенно ночью);

ослабление струи мочи;

чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания;

прерывистое мочеиспускание.

Диагностика аденомы

Диагностика аденомы предстательной железы включает осмотр врачом, УЗИ простаты, исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), секрета железы, при необходимости – биопсию.

Лечение аденомы

К наиболее распространенным методам лечения аденомы предстательной железы относится гормональная терапия и применение адреноблокаторов. Препарат и курс лечения определяет лечащий врач с учетом клинических, лабораторных и аппаратных результатов обследования. Наиболее радикальным и эффективным методом является хирургическое лечение.

Рак предстательной железы – самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин. Злокачественная опухоль простаты долго развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется только при профилактическом осмотре.

Симптомы рака простаты

Симптомы этого заболевания схожи с симптомами аденомы простаты.

Выраженные признаки заболевания появляются при запущенных стадиях заболевания:

нарушение мочеиспускания;

необходимость в напряжении для опорожнения мочевого пузыря;

кровянистые включения в моче и семенной жидкости;

частые позывы к мочеиспусканию ночью;

боли и жжение при мочеиспускании;

нарушение эректильной функции;

ощущение дискомфорта в положении сидя из-за увеличенной простаты.

При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, отеки ног, потеря веса, усталость и немотивированная слабость.

Диагностика рака простаты

Лечение рака предстательной железы проводится только после осмотра пациента и проведения инструментальных и лабораторных исследований. Пациенту могут назначаться:

осмотр и консультация врача-уролога;

пальцевое исследование предстательной железы;

анализ крови на ПСА;

ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография);

МРТ;

трансректальное УЗИ;

сцинтиграфия костей;

биопсия опухоли.

Методы лечения рака простаты

Современные подходы к лечению заболевания подразумевают применение различных методов в соответствии со стадией рака, самочувствием пациента. При неосложненном раке простаты на ранних стадиях, а также пожилым пациентам может быть показано безоперационное лечение (облучение, химиотерапия, гормонотерапия, таргетная и генная терапия).

Раковая опухоль яичка – это злокачественное новообразование, которое формируется из тканей мужских половых желез. Вероятность возникновения болезни значительно возрастает для пациентов старше 60 лет. В отличие от рака предстательной железы, который в большинстве случаев растет медленно, рак яичек может глобально измениться за одну ночь. Врач при подозрении на симптомы рака может назначить мужчине анализы крови, проведет осмотр, отправит на УЗИ.

Симптомы рака яичка

Первым симптомом рака яичек является уплотнение железы и появление в ней пальпируемого (осязаемого) безболезненного узелка. Может появиться боль в яичке или мошонке, чувство тяжести или тупая боль внизу живота. По мере роста опухоли мошонка становится асимметрично увеличенной и отечной.

Диагностика рака яичка

Диагностика рака яичек включает обследование пациента врачом, диафаноскопию (просвечивание яичка узким лучом света для определения местоположения новообразований), УЗИ яичек и мошонки, МРТ, определение онкомаркеров, биопсию яичка.

Методы лечения рака яичка

Больным с бессимптомными новообразованиями небольших размеров рекомендуют удаление яичка вместе с его придатком. Однако при наличии небольшого интрапаренхиматозного узла рекомендуется резекция яичка (иссечение патологической части измененного органа) с дальнейшим гистологическим исследованием полученного материала.

Также в лечении используется лучевая терапия, основанная на направлении радиационных лучей на опухоль, способных ликвидировать пораженные ткани, и химиотерапия.

Профилактика

Современная медицина, бесспорно, повышает шансы онкологических больных на выздоровление. Однако успехи медицины не отменяют важности личного участия человека в сохранении своего здоровья, ведь профилактика заболевания всегда более проста, безопасна и эффективна, чем его лечение.

Проверить состояние своего здоровья можно, пройдя обследования в рамках профилактического медицинского осмотра, ежегодно начиная с 18 лет. А пройти более широкий перечень обследований можно в рамках диспансеризации: с 18 до 39 лет – раз в три года, а с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Для мужчин в рамках диспансеризации выделено исследование по определению ПСА в крови в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

Кроме того, первый этап диспансеризации включает в себя:

опрос (анкетирование);

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела;

измерение артериального давления на периферических артериях;

определение уровня глюкозы в крови натощак;

определение уровня общего холестерина в крови;

определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 18 по 39 лет один раз в год;

краткое индивидуальное профилактическое консультирование один раз в 3 года;

флюорография легких один раз в 2 года;

электрокардиография (ЭКГ) при первом посещении, далее после 35 лет раз в год;

исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом в возрасте от 40 до 64 лет один раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет – один раз в год;

измерение внутриглазного давления при первом прохождении, далее раз в год с 40 лет;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 40 до 64 лет один раз в год;

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов);

прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации (для граждан в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года; для граждан в возрасте от 40 до 64 лет один раз в год).

Специалисты говорят, что предотвратить риск появления онкологического заболевания на 100% невозможно, но можно максимально его снизить. Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни и не забывайте о своевременных визитах к врачу. СОГАЗ-Мед желает всем здоровья!

Справка о компании

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года. Количество застрахованных – более 19 миллионов человек. Региональная сеть – более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.