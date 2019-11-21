Регби в Коми: реальные перспективы брутального спорта

Глава Союза регби республики Виктор Бетехтин и руководитель партнерской сети «Армейцы Коми» Алексей Потёмкин представили регион на «Неделе регби в России». Важное событие проходило в Москве с 12 по 15 ноября. Среди большинства любителей спорта в России регби по-прежнему считается экзотикой, но с каждым годом количество его почитателей растет. В Коми его активно развивают более года. Накануне «Недели регби в России» журналист «Республики» пообщался с Виктором Бетехтиным и другими энтузиастами, посетил их тренировки, в том числе побывал и на занятии по снежному регби. Именно у этой разновидности регби в Коми наибольшие перспективы.

Все начинается со школ и вузов

Как вид спорта регби возникло в XIX веке в Англии. По одной из версий, во время игры в футбол в школе города Рагби ученик Уильям Уэбб Эллис схватил мяч руками и побежал к воротам. С тех пор и началось мощное развитие этого вида спорта. Традиционно в Англии он считается университетским, так как почти при всех серьезных вузах есть свои команды. Глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин рассказал, что и в республике начинать развитие необходимо именно со школ и вузов.

В октябре регбисты уже подписали проект соглашения о сотрудничестве с министерством образования республики. При поддержке правительства они проводят мастер-классы в школах региона, в перспективе планируют открывать школьные секции и создать республиканскую школьную лигу регби, через которую будет проходить отбор на участие в ежегодных президентских играх в Сочи. Грантовую поддержку им оказывает и Федерация регби России, в частности, выделяются средства на приобретение экипировки, которой бесплатно снабжают школы.

Полноценная секция по регби для студентов уже действует на базе Сыктывкарского госуниверситета. Любой учащийся может тренироваться здесь абсолютно бесплатно. Занятия проходят регулярно. К регби приобщаются и девушки. Во время визита журналиста «Республики» на занятии была Мария Иванова. Она рассказала, что как-то летом случайно увидела группу регби-клуба «Армейцы Коми» в сети «ВКонтакте», подписалась и следила за деятельностью ребят.

– Была рада, когда узнала, что с этого учебного года в нашем университете открылась секция регби. Вообще я никогда не дружила с командными видами спорта, но решила попробовать. От первой тренировки остались исключительно приятные впечатления. Пришла еще, и в итоге как-то затянуло. Мне очень нравится тут. Очень вдохновляют наши русские девчонки, которые играют в регби. Это круто и необычно. Регби укрепляет не только тело, но и характер, что немаловажно, – отметила девушка.

Еще до отъезда на «Неделю регби в России» Виктор Бетехтин обещал, что именно «Республике» он расскажет об итогах участия в этом важнейшем событии для всего отечественного регби. Представители Коми работали на столь крупном всероссийском форуме по этому виду спорта впервые. Они также присутствовали на заседании высшего совета Федерации регби России.

– Основная цель «Недели регби» – это выстраивание коммуникации между регионами, – рассказал собеседник издания. – Мы давно дружим с Архангельской, Белгородской и Вологодской федерациями, а также с московским регби-клубом ЦСКА. У нас есть много совместной работы, например, в Союзе регбистов Севера России. Теперь мы будем сотрудничать и с федерациями многих других регионов. Отмечу, что Союз регби республики и регби-клуб «Армейцы Коми» выходят на международный уровень: с помощью наших друзей из компании «Rhino Russia» мы начинаем сотрудничество с Финским союзом регби.

Глава высшего совета регби Игорь Юрьевич Артемьев обозначил полную поддержку президента и правительства России регионам, развивающим регби. Поэтому мы будем еще более плотно работать с администрацией и главой Коми. Перед представителями Коми на заседании поставили задачу стать флагманом развития снежного регби в России и поставщиком игроков в сборную страны. Уже скоро снежное регби войдет в программу Олимпийских игр, и наш регби-клуб «Армейцы Коми» должен стать лидером по снежному регби в России. Снег у нас есть, остается работать.

Если судить по количеству участников клуба «Армейцы Коми», то в Сыктывкаре регби постоянно занимаются около сорока человек. Виктор Бетехтин рассказал, что исторически так сложилось, что вокруг регби в нашей республике стали объединяться болельщики футбольного клуба ЦСКА. Отсюда и появилось название «Армейцы Коми»:

– Когда все начиналось, мы связались с регби-клубом ЦСКА, и парни оттуда нам сразу ответили: «Приезжайте – поможем чем сможем». Они нам помогают и по инфоресурсу, и по административной части, и в тренерской работе. Хочу поблагодарить за эту помощь тренеров Дениса Королева, Дмитрия Половых и Кирилла Кошарина. Раз в три месяца мы приезжаем к ним, смотрим на то, как выстроена игровая, тренерская и административная работа. ЦСКА – это большая семья, и это не пустые слова, а на самом деле так и есть.

Тренировка в спортзале СГУ проходит с большим азартом. Здесь спортсмены оттачивают технику паса, работу без мяча, играют в тэг-регби (бесконтактный вид игры, где у каждого есть по две ленточки – по два тэга – и в процессе борьбы за мяч нужно сделать не захват, как в классическом регби, а сорвать ленту с пояса соперника), что в свою очередь развивает дополнительную ловкость и вариативность движений игроков. То и дело Виктор Бетехтин строго раздает замечания, исправляет те или иные ошибки подопечных. Здесь он выступает в роли играющего тренера. Методическими материалами и рекомендациями по развитию регби в регионе помогают как профессиональные игроки и тренеры, так и в родственном московском регби-клубе ЦСКА.

Снежное зрелище – особое

Виктор Бетехтин родился в Воркуте, и именно там у него проснулась любовь к необычному для России виду спорта. В детстве по телевизору он увидел танец хака (ритуальный танец новозеландских маори), который исполняет перед каждой игрой сборная Новой Зеландии по регби. Танец впечатлил, а затем и сама игра, в итоге он увлекся регби. Уроженец Заполярья отметил, что одним из приоритетных для Коми должен стать зимний вариант игры:

– В России развитие регби за последние года три-четыре резко усилилось. Но если раньше у нас регби зачастую путали с американским футболом, то сейчас думают, что это летняя игра. Но регби – универсальная игра. Есть много подвидов регби. Есть пляжный и снежный варианты, в обоих играют пять на пять. В Коми мы будем делать большой упор именно на зимний вариант. Хотим, чтобы команда «Армейцы Коми» как можно скорее перешагнула в профессионалы. Нам это интересно, и у нас есть возможность развиваться в данном аспекте.

На открытой тренировке по снежному регби журналист «Республики» побывал во время «Фестиваля первого снега», который проходил в селе Выльгорт Сыктывдинского района. На просторном поле регбисты увлеченно рубились со всеми желающими, показывали те или иные элементы игры с мячом, похожим на дыню. Особый интерес мастер-класс вызвал у сыктывкарских школьниц, которые внимательно слушали рассказы о том, как выполнять броски и бороться за мяч, сами с удовольствием все это пробовали. Судя по увиденному, можно сделать вывод, что снежное регби – это по-особенному зрелищный спорт.

Пока у регбистов нет базового стадиона. Они тренируются в разных местах, часто ходят в Кировский парк. В Эжвинском районе Сыктывкара в этом году отремонтировали стадион для сыктывкарского хоккейного клуба «Строитель». В связи с реконструкцией республиканского стадиона в этом сезоне хоккеисты будут играть там. Виктор Бетехтин, думая наперед, отмечает, что именно эжвинский стадион может стать домом для регби-клуба «Армейцы Коми» после возвращения «Строителя» на родной республиканский:

– Там всего лишь нужно установить специальные регбийные ворота. Причем у них разборная конструкция, то есть при желании можно будет менять места тренировок и выступлений. А вообще в Эжве не так много зрелищ, и людям, думаю, будет это интересно. Мы уже с весны планируем участвовать в федеральной регбийной лиге, а это третий дивизион чемпионата России. В приоритете для нас не только снежное регби, но и переход в чемпионат высшей лиги по регби-15 и регби-7. Естественно, будем максимально расширять географию развития регби во всем регионе. Уже звонили из Воркуты, там насчет женской команды задумались. Там более боевые девушки. Из Ухты и из Сосногорска к нам ребята приезжают тренироваться. Были парни из Печоры и Усинска.

Вставать и биться

Победой сборной ЮАР в начале ноября в Японии завершился чемпионат мира по регби. Во всем мире по популярности (аудитория – более четырех миллиардов зрителей) это событие стоит в одном ряду с Олимпийскими играми и футбольным мундиалем. Сборная России на этом турнире высоких мест не заняла, но запомнилась достойной игрой. Капитан российской команды Василий Артемьев стал широко известен далеко за пределами отечественного регби-сообщества, поразив всех в интервью для зарубежных СМИ, где говорил на чистом английском, причем с ирландским акцентом, что отмечали иностранцы в комментариях к видео. На самом деле это легко объясняется тем, что Василий Артемьев с юных лет рос и учился в Дублине. Однако именно такие звездные примеры являются своего рода маяками для подрастающего поколения игроков. Благодаря ярким личностям у регби в России появляется все больше поклонников.

Виктор Бетехтин считает, что нет смысла заниматься чем-то, если не верить, что в итоге сможешь добиться самых высоких вершин в этом деле. Он убежден, что в обозримом будущем из Коми могут выйти настоящие звезды регби:

– Нас вдохновляет не только Василий Артемьев, а вся наша сборная. Например, Юрий Кушнарев, который сделал много реализаций и ударов на турнире. Некоторые наши игроки даже входили в символическую сборную тура на Кубке мира. Нам есть куда расти. Регби – такой вид спорта, в котором возможно все. Вот у меня есть друг Кирилл Божко, он играет за московский ЦСКА, в регби пришел в 32 года. Сейчас он чемпион высшей лиги и будет в 37 лет играть уже в премьер-лиге. Это о многом говорит. Регби – это больше, чем просто вид спорта, это образ жизни. В регби нужен не только талант, но и трудолюбие, характер, желание вставать вне зависимости от того, сколько раз тебя снесли на поле. Самое важное: вставать и биться.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и предоставлено Виктором Бетехтиным