Коми воспитателя наградили в Москве

Воспитатель из Коми завоевала призовое место на Всероссийском конкурсе учителей родного языка. В очном этапе конкурса, который проходил в Москве, участвовало 23 педагога из разных регионов страны. Третье место заняла воспитатель детского сада №7 села Выльгорт Сыктывдинского района Татьяна Сажина. Гран-при был вручен учителю осетинского языка и литературы из Владикавказа Жанне Кораевой. Торжественное награждение победителей проходило в Совете Федерации.

Все участницы выступали в ярких национальных костюмах, по которым можно было изучать российскую этнографию. Здесь были представлены и кавказские, и сибирские, и финно-угорские костюмы. Некоторые выступали даже с шаманскими бубнами. В конкурсе участвовали воспитатели детсадов и учителя, преподающие языки народов России.

На первом этапе (июль-сентябрь) проходил сбор заявок – всего поступило более шестисот. После отбора на втором этапе (сентябрь-октябрь) осталось 140 работ. Третий этап проходил очно в Москве. Сюда приехали участницы из Пермского края, Мордовии, Башкирии, Удмуртии, Карелии, Марий Эл, Чувашии, Калмыкии, Хакасии, Алтая, с Кавказа, Ямала и из других регионов.

Каждая участница продемонстрировала свое педагогическое мастерство, удивляя членов жюри своими методическими находками.

– Нужно отметить, что в каждом уроке, занятии с детьми проявлялась любовь к родному языку, которую педагоги старались передать своим воспитанникам, – рассказала «Республике» член жюри всероссийского конкурса, заведующая лабораторией национальных проблем дошкольного образования Коми республиканского института развития образования Зоя Остапова. – Удивительным зрелищем была демонстрация национальных костюмов. Рассказывая об элементах костюма, конкурсанты обращали внимание на смысл орнамента, цвет, части костюма. Наши земляки ежегодно занимают призовые места на этом конкурсе. В прошлом году – тоже третье место. В позапрошлом – у воспитателя второе место, у учителя коми языка – третье.

В рамках конкурса прошла выставка учебно-методических материалов из опыта работы конкурсантов, а также были представлены предметы национальной культуры.

Помимо призовых мест были выделены педагоги по следующим номинациям: «Учитель-новатор», «Учитель-мастер», «Учитель-дебютант», специальная номинация «За формирование интереса к родному языку» (для педагогов дошкольного образования), специальная номинация «Учитель языков коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка проводится с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов страны, формирование общероссийской гражданской идентичности.

Артур АРТЕЕВ

Фото kriro.ru