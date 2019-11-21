Госимущество в аренду

В Коми продолжается имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений в новой редакции утвержден перечень государственного имущества, предоставляемого на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства.

Всего в перечень государственного имущества Республики Коми вошли 128 объектов, в том числе 122 здания (помещения), три земельных участка, три единицы движимого имущества. Аналогичные перечни также сформированы и в муниципальных образованиях республики (всего 814 объектов муниципального имущества).

Это госимущество предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях, на срок не менее пяти лет, без проведения процедуры торгов.

Имущественная поддержка предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие предпринимательской инициативы».

Эта и другая информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Коми в 2019 году и в среднесрочной перспективе размещена на региональном портале малого и среднего предпринимательства по адресу: www.mbrk.ru.