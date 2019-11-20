Золушка на пуантах

Театр оперы и балета Коми поставил балет Сергея Прокофьева

В российский Год театра сыктывкарцы увидели новую постановку известного балета на музыку Сергея Прокофьева «Золушка». Премьера прошла 15 и 16 ноября на сцене республиканского театра оперы и балета.

Постановка и хореография главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной. По ее словам, чтобы получить официальное согласие на эту постановку, пришлось обращаться к родственникам композитора. Как она уточнила, нелегальные постановки отслеживают и снимают с показа. С одной стороны, спектакль должен быть современным и интересным зрителю, а с другой – нельзя ломать задумку автора.

Музыка к «Золушке» была создана в период с 1940 по 1944 год. Композитор Сергей Прокофьев работал над балетом в Молотове (так тогда называлась Пермь). За основу композитор взял не одноименную сказку Шарля Перро, а русскую народную сказку «Маша-чернушка» из сборника Афанасьева. Поэтому и сестры у главной героини носят русские имена Кубышка и Худышка.

«Золушку» я рассматриваю прежде всего как русскую сказку и имею в виду говорить о героине русским музыкальным языком», – писал композитор и предлагал «делать русскую Золушку елизаветинских времен».

Премьера спектакля состоялась 21 ноября 1945 года на сцене Большого театра – это была первая театральная премьера в послевоенной Москве. Этот балет считают вершиной творчества Сергея Прокофьева, за него он получил Сталинскую премию.

«Золушка» в сыктывкарской постановке – это одновременно классическое прочтение балетной классики и современный танцевальный стиль. Уникальность постановки театра оперы и балета Республики Коми в сохранении авторского замысла, в изучении оригинального авторского либретто, составленного Николаем Волковым совместно с Сергеем Прокофьевым. Понять смысл всего того, что хотели донести авторы, помогла балетмейстеру научный консультант по творческому наследию Сергея Прокофьева, профессор кафедры музыкологии Тель-Авивского университета Нелли Кравец.

Спектакль в трех действиях рассчитан прежде всего на семейную аудиторию. Этот балет ставили много раз и в России, и в других странах, но волшебной сказкой для детей «Золушка» была недолго, каждый хореограф-постановщик искал свой интересный ход. В постановке Рудольфа Нуреева для Парижской оперы события происходят в Голливуде 1930-х годов. Мэтью Борн перенес действие «Золушки» в Лондон эпохи Второй мировой войны.

Дирижер-постановщик премьерного спектакля – Роман Денисов, художник-постановщик – Юрий Самодуров, художник по свету – Нелли Сватова. В спектакле занята вся балетная труппа театра, а в главных партиях выступают ведущие солисты театра. В первом составе Наталья Супрун (Золушка) и Ринат Бикмухаметов (Принц), во втором составе ведущая солистка московского театра «Кремлевский балет» Алина Каичева и Роман Миронов.

Спектакль поставлен при поддержке гранта главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности.

Артур АРТЕЕВ

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