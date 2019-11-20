Волшебный голос Манукяна

Легенда российского джаза, финалист телепроекта «Голос 60+», российский Рэй Чарльз, маэстро Сергей Манукян 19 ноября впервые выступил в Сыктывкаре. Его единственный концерт прошел на сцене театра оперы и балета.

Уникальный голос Манукяна узнаваем с первой ноты. Музыкант-универсал, добившийся признания как на отечественной сцене, так и за рубежом, – мастер инструментального вокала, клавишник и перкуссионист.

Отличительной особенностью Сергея Манукяна является уникальная манера исполнения, сочетание эмоциональных джазовых элементов и мотивов популярной музыки. В Сыктывкаре он исполнил такие ретро хиты, как «Старый клен стучит в окно» и «Грусть моя, ты покинь меня». Сыграл маэстро и свои авторские композиции. В перерывах между песнями он рассказывал о себе, о своем творчестве. В частности, сказал, что у него четверо детей от одной жены и уже растут внуки.

В прошлом году в шоу «Голос 60+» Сергей Манукян покорил слушателей своим исполнением песни Can’t Buy Me Love. Отборочный этап на шоу называется «Слепые прослушивания». В ситуации с Манукяном эта фраза приобрела особый смысл – музыкант слепой на один глаз, на втором сильный минус.

Напомним, в этом сезоне в республиканском театре оперы и балета благодаря гранту главы Коми реализуется масштабный проект для любителей джаза. 23 октября в Сыктывкаре выступил государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, 19 ноября – джазовое трио под управлением Сергея Манукяна, а 3 декабря выступит знаменитый джазовый оркестр Сергея Жилина «Фонограф-симфо-джаз».

Артур АРТЕЕВ

Фото автора