РУСАЛ инвестировал в экономику Коми 6,7 миллиарда рублей

По поручению главы Коми Сергея Гапликова министр инвестиций, промышленности и транспорта республики Александр Ремига принял участие в рабочем совещании с директором по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Яковом Ицковым.

Главная тема встречи – подведение итогов сотрудничества Республики Коми и компании РУСАЛ в 2019 году, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Напомним, в сентябре 2016 года соглашение о социально-экономическом сотрудничестве было подписано главой Коми Сергеем Гапликовым и генеральным директором РУСАЛа Владиславом Соловьевым.

Так, в период с 2016 по 2017 год РУСАЛ инвестировал в проекты доработки текущего Вежаю-Ворыквинского и разработки нового Верхне-Щугорского месторождений 3,35 миллиарда рублей.

С 2018 по 2019 год компания инвестировала в регион 3,4 миллиарда рублей. Основная часть средств направлена на приобретение нового горнотранспортного оборудования.

В 2019 году на Средне-Тиманском руднике развернулось масштабное строительство очистных сооружений Вежаю-Ворыквинского месторождения, складов, столовой с зоной отдыха, двух общежитий. Биологические очистные сооружения уже введены в эксплуатацию, остальные объекты близки к завершению.

В 2020 году на частной железной дороге компании на Средне-Тиманском бокситовом руднике появится новый трехпутный разъезд, что позволит сократить интервал попутного следования поездов, увеличить пропускную способность перегона на 58,5 процента и, как следствие, увеличить объем отгрузки боксита. Также планируется ввести в эксплуатацию ангар для тепловозов.

В рамках подписанного соглашения с правительством компания также осуществляет активную социальную деятельность в регионе. РУСАЛ поддерживает всероссийские и республиканские лыжные соревнования, тренеров, проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. При поддержке РУСАЛа проходят театральные фестивали, дающие возможность жителям республики увидеть постановки столичных режиссеров.

– Компания «Боксит Тимана» вносит ощутимый вклад в развитие экономики региона, – отметил министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Александр Ремига. – Благодаря инвестиционным вложениям компании РУСАЛ предприятие не только стабильно работает, открывает новые рабочие места, но и создает дальнейшие перспективы развития. Так, при поддержке РУСАЛа в этом году ученые Института геологии Коми научного центра УрО РАН смогли составить среднесрочный прогноз развития и освоения сырьевой базы месторождений бокситов в республике.

– Ввод в эксплуатацию новых социальных и производственных объектов на Средне-Тиманском бокситовом руднике позволит предприятию работать в соответствии с потребностями в сырье уральских заводов компании, – отметил директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков. – Работа в рамках соглашения с правительством Коми продолжается. Мы надеемся, что в 2020 году будет завершено строительство социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.

Перспективные планы нашли свое отражение в новом протоколе, который в скором времени планируется подписать представителями компании РУСАЛ и правительством Коми, в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном до конца 2020 года.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлено компанией РУСАЛ