Восемнадцать сыктывкарских старшеклассников и учащихся колледжей приняли участие в отборочном туре регионального этапа чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». Соревнования чтецов прошло 15 ноября в Центральной городской библиотеке Сыктывкара. На мероприятии побывал журналист «Республики».

Правила чемпионата предусматривают чтение незнакомых книг без подготовки. Ни один из участников до момента вскрытия им конверта не знает о том, какая книга лежит в этом конверте и какой отрывок из нее предстоит читать. Тексты разделены на три раунда: русская проза, зарубежная проза, поэзия. Проза читается в течение одной минуты, поэзия без ограничения по времени.

Для прочтения были предложены книги из списка произведений, рекомендованных оргкомитетом к использованию в рамках чемпионата «Страница 20». Старшеклассники читали отрывки прозы из книг «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Спартак» Рафаэлло Джованьоли, «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, «Человек-амфибия» Александра Беляева и других. Прозвучали стихи Эдуарда Асадова, Михаила Лермонтова, Роберта Рождественского, Николая Рубцова, Иннокентия Анненского.

Сразу после того, как участник закончил чтение, члены жюри выставляли оценки за технику чтения и за артистизм.

По итогам отборочного тура жюри решило присудить два диплома победителя: Арине Которобай и Ангелине Григорьевой. Девушки получили право на выход в следующий тур чемпионата, который пройдет в Юношеской библиотеке Коми. Чемпион России определяется на всероссийском финале. Главный приз – триста тысяч рублей.

Открытый чемпионат по чтению вслух проходит с 2015 года и объединяет читающую молодежь из разных регионов страны. Ежегодно сильнейшие участники борются за звание чемпиона. Цель – развитие и популяризация культуры чтения среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений, знакомство подростков с лучшими образцами российской и зарубежной литературы в игровом формате.

Артур АРТЕЕВ

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