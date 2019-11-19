«Юрган» начинает вещание в первом мультиплексе

С 29 ноября программы телеканала «Юрган» будут транслироваться в эфире телеканала ОТР первого цифрового мультиплекса.

В этом году в республике было отключено аналоговое телевидение и начали вещание два цифровых мультиплекса – 20 общедоступных федеральных телеканалов. Среди этих телеканалов нет региональных, и поэтому было принято решение о включении их программ в эфир телеканала ОТР первого цифрового мультиплекса. С 29 ноября передачи телеканала «Юрган» будут выходить в эфире ОТР ежедневно: с 06.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00.

Телезрителям, которые заметят отсутствие каких-либо телевизионных каналов после 22 ноября, потребуется перенастроить свое принимающее оборудование.

Помимо эфирных врезок в ОТР, «Юрган» продолжит вещать как самостоятельный телеканал во всех кабельных сетях Республики Коми, в спутниковом ТВ – «Триколор» и «Телекарта», IP-телевидении – «Ростелеком» и «ТТК», в интернете, на ОТТ-платформах – Яндекс ТВ, Лайм HD, Peers TV, Бонус ТВ.