«Мой бизнес»: для настоящих и будущих предпринимателей

В Коми окна многофункциональных центров для бизнеса предоставляют порядка ста услуг предпринимателям и юридическим лицам в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. До конца 2019 года откроются еще в пяти муниципалитетах республики. На площадке Центра «Мой бизнес» проектом концепции предусмотрено консультирование и обучение по различным программам для бизнеса.

Центры «Мой бизнес» создаются в стране в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроект стартовал в начале 2019 года для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Бюджет национального проекта составляет 481,5 миллиарда рублей. На федеральном уровне работу центров курирует Минэкономразвития России, в Коми – региональное министерство экономики.

– Центры оказания услуг для бизнеса – это принципиально новый подход к предоставлению государственных услуг предпринимателям, – рассказал директор регионального Центра развития предпринимательства Сергей Жеребцов. – «Мой бизнес» становится конкретным помощником для всех, кто так или иначе связан с предпринимательством: малым и средним, раскрученным и новым. Не без гордости добавлю: Республика Коми – в числе первых регионов, где открылись такие центры. И наша общая цель сегодня – дать бизнесу понять, что господдержка доступна.

Меры господдержки бизнеса, которые «принес» в регионы нацпроект, можно назвать беспрецедентными. Субсидии, гранты, льготные кредиты и микрозаймы, консультации, обучение – всего около двухсот различных мер, в том числе самозанятым.

Центр объединяет на своей площадке учебно-деловой и информационно-маркетинговый центры, гарантийный фонд, микрокредитную компанию, многофункциональный центр, общественную приемную уполномоченного по правам предпринимателей республики и центр инноваций социальной сферы Коми.

Здесь создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства (информационно-консультационные, имущественные, финансовые услуги, поддержка экспорта). Граждане, обратившиеся к специалистам центра, имеют право посетить бесплатные обучающие программы, семинары, мастер-классы; получить консультации по всем специальным программам государственной поддержки; получить правовую поддержку в части бухгалтерского и налогового учета и актуальную информацию по различным видам поддержки и другое.

Центр «Мой бизнес» находится по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 74 (Дом дружбы народов), третий этаж. Обратиться в центр можно с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу. Можно подойти в центр лично или направить свое обращение на электронную почту: my.business@mbrk.rkomi.ru.

Группа центра «ВКонтакте»: https://vk.com/mbrkomi

Официальный сайт: http://mbrk.ru/