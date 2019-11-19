Как ускорить капремонт

Вступило в силу решение суда, отменившее действие постановления правительства Коми, которым начиная с января текущего года был установлен новый минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов (МКД).

Прежде в регионе действовал один из самых низких в стране размер взноса. Например, в Сыктывкаре, два с половиной рубля за квадратный метр. Постановлением минимальный взнос был увеличен. В столице республики он составил более семи рублей за квадратный метр. Теперь вернулись к прежним расчетам. В квитанциях, которые получили собственники жилья за четвертый квартал, суммы пересчитаны по прежним правилам.

С такого объявления началась прямая линия в Общественной приемной главы Коми, посвященная организации капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Большая часть позвонивших интересовалась, когда в их доме будет сделан капремонт. На вопросы жителей республики ответил генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Толмачев.

Вопрос, поступивший от сыктывкарской пенсионерки, как раз касался сроков перерасчета размера взноса. Александр Толмачев пояснил, что по решению суда, которое вступило в силу 20 сентября текущего года, все перерасчеты именно с этого момента и производятся. То есть в квитанции за четвертый квартал собственник увидит перерасчет за последние 11 дней сентября – с 20 по 30 число. Затем идет возврат на старый минимальный размер взноса – в среднем три рубля за квадратный метр.

Другую жительницу столицы Коми интересовало, где можно узнать дату проведения капитального ремонта своего МКД. Молодую женщину очень беспокоит состояние балконов в доме, где она приобрела квартиру. Жилье она покупала зимой, а когда снег растаял, выяснилось, что балкон в аварийном состоянии и на него опасно даже ступать. Управляющая компания пообещала, что в следующем году будет произведен капитальный ремонт фасада, в том числе балконов. Но когда горожанка зашла на сайт столичной администрации, где размещен список домов, в которых запланирован капремонт в 2020 году, то своего дома там не обнаружила. Ранее в доме ремонтировали крышу и обшили фасад. Это был текущий ремонт, которым занималась управляющая компания. Между тем, по словам сыктывкарки, в этом доме ситуация с балконами просто катастрофическая. Не ровен час дети выйдут на балкон, а он в этот момент обвалится.

– Чтобы вы попали в краткосрочный план, вам необходимо обратиться в комиссию по установлению необходимости капремонта, она создана при фонде, – пояснил руководитель регионального фонда капремонта. – В ее состав входят представители различных инстанций, в том числе государственной жилищной инспекции. Соответственно, комиссия может установить необходимость скорейшего ремонта фасада и балконных блоков. В связи с тем, что суд отменил введенный размер взноса на капремонт, сейчас все краткосрочные планы пересматриваются. Поскольку ваш дом в «котле», то есть деньги вы платите в фонд, то работы проводятся в соответствии с краткосрочными планами. Эти планы принимаются муниципалитетами исходя из тех денег, которые собираются с собственников. Очевидно, что размер взноса, установленный в Республике Коми, напрямую влияет на количество работ, которые мы можем выполнить.

Глава сельского поселения Щельяюр Маргарита Бабикова обратилась на прямую линию с вопросом по оплате взносов за строения, находящиеся в муниципальной собственности:

– В Щельяюре есть дома, имеющие 70 процентов износа, тем не менее взносы по ним администрация выплачивала. Сейчас на оплату взносов не хватает средств, и на 1 января образуется долг. Вряд ли эти изношенные дома когда-либо будут отремонтированы. Нельзя ли уже внесенные взносы перекинуть на другие дома?

По словам Александра Толмачева, если взносы оплачены, они работают на район и пускаются на выполнение работ по капремонту других домов:

– Это так называемый котловой счет. Если бы собираемые деньги были переведены на спецсчета, они были бы возвращены, а поскольку дома числятся в региональной программе, собственник, в данном случае муниципалитет, просто обязан платить взносы. Потому что сам принцип «котла» подразумевает сбор денег со всех домов и выполнение плана. И нет никаких оснований для возврата взносов по дому, значащемуся в регпрограмме капремонта.

По словам Маргариты Бабиковой, сбор взносов в Щельяюре составил более четырех миллионов рублей, но в планах ремонт только одного дома. А в программах на 2020 и 2021 годы вообще нет ни одного щельяюрского МКД.

– Муниципалитет видит, сколько всего собирается денег по району, и исходя из этого принимает решение, какие дома включать в программу. Видимо, потому, что произошла разбалансировка из-за решения суда о возврате старого размера взноса, в программу включили только один дом в вашем поселке. Надо более детально посмотреть расчеты по взносам в целом. Если будет возможность, может, и получится добавить еще дома в программу капремонта, – дал ответ руководитель фонда капремонта.

Как добавил Александр Толмачев, с 2020 года появляется дополнительный источник средств – это проценты, которые заработал фонд в результате аккумулирования взносов. Деньги могут использоваться только на капремонт. Соответственно, можно включить в программу большее число домов.

Сыктывкарец Виктор, проживающий в пятиэтажке по улице Тентюковской, 108, рассказал, что их дом должны были отремонтировать еще в 2015 году. Есть проблемы с горячим и холодным водоснабжением, в замене нуждается кровля. Но ничего не сделано.

По мнению Александра Толмачева, причина такой ситуации та же самая – нехватка средств:

– Региональная программа – это основной плановый документ, в соответствии с которым расписаны ремонтные работы до 2044 года. Конкретно в части исполнения данного документа каждые три года принимаются краткосрочные планы. Они формируются муниципальными образованиями. У администрации есть ограничения – это деньги, которые собраны в целом по Сыктывкару. Это касается всех домов, выбравших котловой способ формирования взносов. Денег не хватает. В 2015-2018 годах размер взноса в Коми был одним из самых низких в стране. Возможности реализовывать своевременно программу при таком размере взноса, мягко говоря, стремились к нулю. Поэтому ваш дом попал в те краткосрочные планы, которые уже отработаны. С начала нынешнего года было принято хорошее взвешенное решение повысить размер взноса. Количество домов, которые мы могли отремонтировать, возросло. Сейчас мы вернулись назад.

Руководитель фонда дал мужчине тот же совет, что и другим позвонившим: обратиться в комиссию по установлению необходимости капитального ремонта. Комиссия может порекомендовать городской администрации более внимательно отнестись к данному МКД.

Галина ВЛАДИС

Фото Ярослава СЕВРУКА