Наработки в помощь градостроителям

Сергей Гапликов провел рабочее совещание по вопросам регулирования правоотношений в сфере строительства и градостроительной деятельности. В нем приняли участие министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко и министр экономики региона Константин Плехов, сообщает пресс-служба руководителя Коми.

Накануне в Москве глава региона провел рабочую встречу с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым, на которой были рассмотрены вопросы участия федерального учреждения в активизации процессов строительства на территории республики.

На совещании Сергей Гапликов обозначил ряд первоначальных задач по совершенствованию регулирования правоотношений в сфере строительства и градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормирования на территории региона.

– У Главгосэкспертизы есть ряд наработок, интеграция которых в нашем регионе даст широкий спектр возможностей и будет полезна как малым и средним, так и крупным компаниям республики. Вопросы, которые мы договорились проработать в ближайшее время, лягут в основу нашего соглашения с Главгосэкспертизой, – отметил глава Коми.

Минстрою и минэкономики региона поручено проработать вопросы по совершенствованию порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, возможности организации на базе республиканского центра поддержки предпринимательства «Шондi» соответствующей консультативно-информационной поддержки.

Глава Коми обратил особое внимание на необходимость создания в регионе единой информационной среды для всех участников градостроительной деятельности, которая позволит оперативно взаимодействовать с Главгосэкспертизой. Она должна представлять собой технологическую платформу для разработки и экспертизы проектно-сметной документации, а также контроля за ее дальнейшим использованием.

Также на совещании была затронута тема подготовки и повышения квалификации кадров: это сотрудники профильных министерств и ведомств, администраций муниципальных образований, работники компаний-заказчиков и подрядных организаций, разработчики проектных документаций и эксперты.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru