Мюнхенский триумф

В Мюнхене 17 ноября завершился финал Кубка мира по матчевому арбалету. Российские спортсмены собрали все золото турнира. Одной из лучших в составе национальной команды страны стала Екатерина Паршукова из Республики Коми.

Как сообщает пресс-служба республиканского министерства спорта, 15 ноября Екатерина Паршукова выступила в миксе и в дуэте с Савелием Тряпицыным, заняв второе место. А уже на следующий день она стала лучшей среди женщин. Анна Сушко забрала серебро, уступив Екатерине всего одно очко. Борьба была настолько серьезной, что девушки сделали еще по два дополнительных выстрела после десяти основных. Обладателем чемпионского титула и малого хрустального глобуса среди мужчин стал Станислав Кузнецов.

Ежегодно на финале Кубка мира подводятся итоги года. Лучшими стрелками 2019 года в дивизионе «Матч» стали Станислав Кузнецов и Екатерина Паршукова. Именно они увезут в Россию большие хрустальные глобусы.

«Большой и малый хрустальный глобус везем обратно в Россию. На этом финал Кубка мира закрыт!» – написала у себя «ВКонтакте» Екатерина Паршукова.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Екатерины Паршуковой «ВКонтакте»