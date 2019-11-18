Белые голуби – в память о погибших детях

На минувшей неделе в республике прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП, который отмечается во всем мире в третье воскресенье ноября. В этот день жители всех стран вспоминают людей, погибших в дорожных авариях, и выражают соболезнования их близким.

Травмы в результате ДТП являются восьмой по значимости причиной смерти в мире и первой – среди детей в возрасте 5-14 лет и молодых людей в возрасте 15-29 лет. Только на территории Сыктывкара с начала года произошло около трехсот ДТП, в которых погибли девять человек, в том числе двое детей. В память о них в воскресенье, во время памятной акции, в небо столицы Коми были выпущены два белых голубя.

В Сыктывкаре старт мероприятиям, приуроченным ко Дню памяти жертв ДТП, дал фестиваль фликеров и катафотов, который состоялся на площадке технического лицея. На фестивале работали три площадки, организованные волонтерами добровольческого объединения при СГУ «Оберег». Одна из площадок была посвящена погибшим в ДТП. Также можно было принять участие в викторине по правилам дорожного движения, выполнить задания из теоретического экзамена на знание ПДД России. Кроме этого, на фестивале был организован мастер-класс по изготовлению световозвращающих брелоков. Организаторы мероприятия не раз напомнили участникам, что сделанный своими руками фликер может спасти жизнь, сделав пешехода заметным на дороге в темное время суток.

О том, как еще можно предотвратить аварию на дороге, речь шла во время открытого урока на тему «Как не стать жертвой ДТП?», который состоялся в Общественной приемной главы Коми. В роли учеников выступили учащиеся Сыктывкарского политехнического техникума, учителями стали сотрудники ГИБДД, МЧС, территориального Центра медицины катастроф. Начался урок с теории: по данным сотрудников госавтоинспекции, причиной дорожно-транспортного происшествия всегда становится нарушение правил дорожного движения. Если водитель превышает скорость, едет на запрещающий сигнал светофора – он подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Если пешеход перебегает дорогу – он тоже рискует не только своей жизнью: в попытке избежать столкновения водитель может объехать нарушителя, но столкнуться с другой машиной.

Затем ученикам предложили наглядный материал: видеозаписи реальных аварий, случившихся на дорогах Сыктывкара. Одна из них произошла из-за того, что пьяный водитель, нарушая правила дорожного движения, мчался по улицам города. В момент ДТП стрелка спидометра замерла на отметке 160 километров в час.

Слушателям предложили и практическое задание: зачеркнуть в рядах знаков определенные символы и буквы. Задание показалось ученикам несложным – для первоклашек. Но организаторы мероприятия начали отвлекать студентов вопросами, неожиданно погас свет, включился тревожный звук сирены. В таких условиях мало кто смог сосредоточиться на выполнении простого упражнения. А на дороге и задача сложнее, и ситуации порой бывают экстремальные. Даже разговор с попутчиком может значительно снизить концентрацию внимания водителя, привести к нарушению правил и к дорожной аварии.

Сотрудники МЧС продемонстрировали оборудование, с помощью которого извлекают из искореженных в авариях машин пострадавших. Одним из направлений работы МЧС является еще и пропаганда номеров вызова экстренных служб – спасателей, ГИБДД, скорой. Казалось бы, единый номер вызова 112 уже хорошо известен, но после ДТП некоторые участники аварии из-за травм и шока не в состоянии сориентироваться и вспомнить даже эти три цифры. Сообщить о ДТП могут не только непосредственные его участники, но и любой человек, оказавшийся поблизости.

Также любой человек – даже ребенок или подросток – может оказать первую помощь пострадавшим в ДТП до приезда медиков. Иногда после аварии счет идет на секунды – например, в случае травматической ампутации конечности пострадавший может умереть от потери крови еще до прибытия скорой. В данном случае важно немедленно наложить жгут, и сделать это может любой человек, который знает, как оказать первую помощь.

Проверить навыки оказания помощи на практике сыктывкарцы могли 15 ноября во время флешмоба, организованного сотрудниками ОГИБДД по Сыктывкару при участии медиков из регионального Центра медицины катастроф. В центре города сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие машины, предлагая водителям потренироваться в оказании первой помощи. В роли «пострадавшего» выступал манекен. Некоторые участники флешмоба рассказали, что им в прошлом приходилось оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Жертв ДТП в Сыктывкаре вспоминали в воскресенье: в Свято-Стефановском соборе прошел молебен, на площадке перед Дворцом творчества детей и молодежи состоялся флешмоб «Голубь мира». Обратившись к собравшимся, инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Сыктывкару Ирина Рубцова напомнила, что ни один из участников движения – ни пешеход, ни водитель, ни пассажир – не хочет, оказавшись на дороге, потерять здоровье или жизнь. Но трагедии происходят регулярно, хотя для того, чтобы их избежать, достаточно только всем без исключения соблюдать правила дорожного движения. Ирина Рубцова призвала участников флешмоба сделать все, что от них зависит, чтобы аварий было меньше, и подавать другим пример правильного поведения на дороге. Память погибших почтили минутой молчания. Волонтеры зажгли лампады, а в память о двух детях, погибших в этом году в дорожных авариях на территории Сыктывкара, участники мероприятия выпустили в небо двух белых голубей.

Как подчеркнула Ирина Рубцова, оба ребенка находились в автомобилях в качестве пассажиров, сами правила не нарушали, но погибли из-за того, что правила нарушили взрослые. Памятные мероприятия завершились автопробегом по местам, где случились аварии, в результате которых погибли дети. Участники автопробега оставляли на местах ДТП цветы и мягкие игрушки.

Сначала автомобилисты отправились на улицу 65 лет Победы, где водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле «Lexus» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину «Audi». От полученных в ДТП травм водитель «Audi» скончался на месте, его четырехлетний сын умер на следующий день в больнице. Еще одна трагедия произошла у поворота на поселок Выльтыдор. Там в марте во время столкновения автомашины «Hyundai» с лесовозом смертельные травмы получил десятилетний мальчик.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, на этом же месте в ночь на 15 ноября произошло еще одно ДТП, в котором пострадали дети. Школьники 11 и 12 лет угнали автомашину «Chevrolet Cobal», владелец которой оставил ключи в замке зажигания. Завладев автомобилем, юные злоумышленники поехали кататься. У поворота на Выльтыдор подростки не справились с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась. К счастью, травмы, которые получили дети, оказались нетяжелыми. Пострадавших подобрал случайно проезжавший мимо водитель, он вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД.

Людмила ВЛАСОВА

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