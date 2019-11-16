Лучшие в своем деле

Социальные предприниматели из Коми представят республику на федеральном этапе конкурса «Лучший социальный проект – 2019»

Шесть предпринимателей из Коми получили шанс на победу на федеральном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект – 2019». Успешно выступив на региональном этапе конкурса 26 октября, участники автоматически стали претендентами на победу среди представителей со всей России. В числе победителей три предпринимателя из Сыктывкара, два из Воркуты и одна ухтинка. Каждый проект-победитель достоин отдельного внимания.

Андрей Ситар и его проект «Первый сыктывкарский сплав на катамаранах для людей с ограниченными возможностями» стал первым в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья». Житель столицы Коми семь лет занимается туризмом, исследует новые маршруты и создает экотропы.

– Однажды на презентации маршрутов ко мне подошла группа людей с ограниченными возможностями здоровья и попросилась в поход. Тогда я не был готов к этому и отказал им. Спустя время решил исправить ситуацию. Лучшим вариантом стал сплав на катамаранах. Дооборудовав за счет гранта сиденья и палубы, а также после прохождения обучения по общению с людьми с особенностями здоровья я и моя команда принялись осуществлять задуманное, – поделился Андрей Ситар историей создания своего бизнеса.

По признанию молодого предпринимателя, конкурс – это шанс рассказать, что людям с инвалидностью так же, как и всем нам, необходимы спортивные мероприятия. Его команда уже провела первый сплав. В пилотную группу выбрали людей с нарушением опорных функций – граждан, передвигающихся на инвалидных колясках.

– Их сияющие глаза и слова благодарности стали лучшим подтверждением, что проект востребован, а значит, удался. Победа в номинации стала приятной неожиданностью и положительной оценкой проделанной работы, – рассказал собеседник издания.

Мария Станкевич представила проект «Центр «Дирижабль», который победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания». Она впервые приняла участие в подобном конкурсе.

– В то время, когда организаторы написали мне в личные сообщения и рассказали о конкурсе, я была полностью погружена в работу, но сразу приняла решение об участии в конкурсе, поскольку мой центр подходит под категорию «Социальное предпринимательство». С удовольствием написала проекты и отправила заявку на сайт, – рассказала участница конкурса.

Также Мария Станкевич поделилась своим видением важности таких конкурсов и поддержки со стороны государства предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере:

– Для нас, как для социальных предпринимателей, участие и победа в подобном конкурсе важны именно в плане поддержки, поскольку клиенты моего центра – это дети с особенностями развития. Мы закладываем свои средства на закупку сенсорных, интегративных, нейропсихологических материалов и оборудования, а родители тратят большие средства и силы на реабилитацию своих детей. И именно с помощью поддержки государства мы сможем сделать эти занятия более доступными для определенных слоев населения, тем самым давая людям больше шансов на социализацию и полноценную жизнь в нашем обществе.

По ее словам, у социального предпринимательства есть будущее. На базе Центра нейропсихологии и дефектологии «Дирижабль» проводится квалифицированная диагностика и коррекция речи и других нарушений высших психических функций человека, в том числе после инсультов. Оказывается консультационно-информационное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется поддержка родителей как участников коррекционного процесса. В центре практикуют игровой подход и строгий учет особенностей каждого ребенка.

На базе центра Мария Станкевич открыла автономную некоммерческую организацию, с помощью которой можно участвовать и в других конкурсах и грантах. Также АНО дает больше возможностей для оказания бесплатной помощи детям с особенностями развития. Польза этого проекта для общества очевидна.

Следующим победителем стал молодой предприниматель Роман Гончар. Он выступил с масштабным проектом «Кроссфит и воркаут-центр «Гончар». Его работу отметили как «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта».

– Если честно, на победу я не рассчитывал, а просто делал свое дело. Мне понравилась организация самого конкурса, жесткий регламент выступлений, – прокомментировал молодой человек свое участие.

В рамках проекта «Кроссфит и воркаут-центр «Гончар» проводятся оздоровительные мероприятия для различных категорий граждан: групповые и индивидуальные занятия по кроссфиту, фитнесу, тяжелой атлетике, боксу и стритлифтингу.

Роман Гончар уверен в том, что физическая культура должна содействовать укреплению здоровья. Помимо тренировок на коммерческой основе, он также проводит бесплатные занятия и дни открытых дверей. На базе центра готовятся и выступают атлеты по стритлифтингу. В зале действуют специальные предложения для студентов. Каждое воскресенье в Кировском парке Сыктывкара проводятся бесплатные тренировки для всех желающих. Все это дает Роману Гончару полное право называться социальным предпринимателем.

В будущем молодой бизнесмен планирует создать спортивную федерацию и участвовать в конкурсах на получение грантов от государства. Также в его планах покупка коммерческой недвижимости с помощью беспроцентного займа.

Следующие три победителя регионального этапа конкурса приехали с севера Коми. Проект ухтинки Елены Ивановой «Русская классическая школа» стал «Лучшим проектом социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере».

Школа Елены Ивановой открыла свои двери год назад. Девочки и мальчики до 12 лет здесь обучаются раздельно. Методисты «Русской классической школы» в Екатеринбурге, откуда родом эта образовательная система, взяли за основу педагогику Константина Ушинского. Они отредактировали учебные книги и дополнили их методическими пособиями и дидактическими материалами. В итоге получилась готовая методическая база по основным предметам.

– Формат небольшой школы семейного типа подразумевает тесный контакт родителей и педагогов, их общую нацеленность на результат и готовность вкладывать время и силы во всестороннее развитие детей как личностей, граждан и патриотов своей страны, – подчеркнула Елена Иванова.

Проект «Добрая школа» представила воркутинка Яна Мордовская, завоевав первое место в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфер дополнительного образования и воспитания детей».

«Добрая школа» – это проект по обучению детей и подростков с сохранением атмосферы детства. В рамках проекта преподаватели и дети взаимодействуют с учениками на равных, поддерживая чувство собственного достоинства и природную тягу к знаниям, реализуются следующие направления работы: Монтессори-студия, живопись, хореография, лего-конструирование, ментальная арифметика, грамотность, красивый почерк, английский язык, занятия по чтению и скорочтению. Родители имеют возможность отслеживать успехи ребенка в онлайн-режиме.

Пример проекта и деятельности Яны Мордовской показывает, что даже в небольшом городе можно и нужно быть социальным предпринимателем и нести пользу обществу.

Еще один воркутинец – Дмитрий Махов, заинтересованный в сохранении экологии, выступил с проектом «Альтернативный способ оплаты» и победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии».

Под его брендом «Скетчбук для Воркуты» производятся скетч-буки, значки и фигурки из угля. Фирменный стиль изготовления и работы, выполненные командой жителя Заполярья, ни с чем не спутаешь. Главная особенность этого бизнеса заключается в том, что приобретаемый товар можно частично оплатить пластиковыми крышками или использованными батарейками. Такой способ взаимодействия с покупателем позволяет частично решить экологические проблемы социума, привлечь внимание граждан к раздельному сбору мусора. Собранные крышки и батарейки идут на переработку, а вырученные деньги – в благотворительные фонды.

– Конкурс замотивировал нас на дальнейшие внедрения. Думаю, что мы выиграли благодаря как самому внедрению альтернативного способа оплаты, так и активной работе по популяризации проекта еще до участия в конкурсе, – поделился Дмитрий Махов.

Организатором и федеральным оператором конкурса выступает Российский государственный социальный университет при поддержке министерства экономического развития страны. Первый этап конкурса состоялся 26 октября. На федеральном отборочном этапе в Москве комиссия определит победителей конкурса, которых наградят на торжественной церемонии в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Федеральный этап конкурса пройдет в два этапа. С 15 по 30 ноября состоится экспертная оценка заявок федерального этапа и отбор победителей оргкомитетом, РГСУ и экспертным жюри конкурса. До 20 декабря пройдет утверждение результатов конкурса и списка победителей Минэкономразвития России, конкурсной комиссией и оргкомитетом конкурса.

Церемония награждения победителей запланирована на февраль будущего года. Региональный этап конкурса «Лучший социальный проект – 2019» был организован и проведен Центром развития предпринимательства Республики Коми, который работает в рамках национального проекта «Мой бизнес».