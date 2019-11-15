В Сыктывкаре прошли проводы призывников

Генерал-майор Анатолий Иванов напутствовал призывника Артема Смердова.

Автор: Редактор 15.11.2019

Несколько десятков юношей из столицы Коми отправились на республиканский сборный пункт в Емве. Торжественные проводы у Вечного огня состоялись 14 ноября. Близкие и родственники не сдерживали слез на трогательной церемонии, бывалые воины напутствовали будущих защитников Отечества, а сами молодые люди настраивались на достойное несение службы.

Ведущий торжественного митинга сообщил, что с 1 октября в Сыктывкаре стартовала осенняя призывная кампания 2019 года, которая продлится до 31 декабря. Призывники из Коми пополнят ряды различных родов вооруженных войск России. Первым на митинге выступил генерал-майор, инспектор военного комиссариата Коми Анатолий Иванов. Он обратился к будущим защитникам Родины, сказав, что вооруженные силы – это сложный механизм, в работу которого каждый военный вносит свой вклад:

– Механизм должен работать синхронно и без остановок. Первой вашей задачей по прибытии на место службы будет освоение той военной специальности, для которой будете предназначены. Тем самым вы внесете вклад в вооруженные силы. Да, в первые дни будет трудно. Мы от вас это и не скрываем. Вас ждет новая обстановка, коллектив, жилищные и бытовые условия. Но это все временно. Вот вам и вторая задача: как можно быстрее настройтесь на военную службу, переломите свое «я» и скажите себе: «Я – должен, обязан». Нужно будет выполнять приказы командиров, поддерживать дисциплину и многое другое. Время пролетит быстро, и, вернувшись домой, вы будете с гордостью и упоением рассказывать родным и близким о службе.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Акимович Рочев сказал, что служба в вооруженный силах – долг и обязанность для каждого гражданина:

– Наши границы нужно охранять, потому что около них полно капиталистических стран, которые всегда будут стремиться обогатиться, захватить наши ресурсы. В 1941 году немцы напали на Советский Союз с целью захватить территорию до Урала, уничтожить наш народ и властвовать в Коми. Им это не удалось, потому что в этой войне участвовали ваши деды и прадеды, которые ковали победу над немецко-фашистскими захватчиками. Сейчас ваша цель – освоить те задачи, которые перед вами поставят на службе.

Нет на земле более почетного дела, чем защита Родины. Во все времена воины пользовались в обществе особым уважением и любовью. Об этом говорил руководитель общественной организации «Офицеры России» по Корткеросскому району Анатолий Кулаков. Специально к этому дню он подготовил в подарок для призывников песню собственного сочинения «Флаг над Россией свят», которую сам и исполнил. Эту песню он посвятил грядущему 75-летию со дня Великой Победы.

После напутственных слов призывникам вручили цветы для возложения к Вечному огню и памятки с перечнем прав и обязанностей.

– Мне идет уже восьмой десяток, и скоро я окончательно уйду на пенсию. А тебе, когда отслужишь и вернешься, я штаны с лампасами подарю, – сказал генерал-майор Анатолий Иванов, вручая цветы и памятку призывнику Артему Смердову.

Мемориал «Вечная слава» установлен на месте, где когда-то было одноэтажное деревянное здание сыктывкарского военкомата, откуда жители края уходили на фронт. В память о павших объявили минуту молчания. Затем призывники возложили цветы к Вечному огню и стали прощаться с родными. Под звуки марша «Прощание славянки» были и объятия, и слезы матерей, и крепкие отцовские рукопожатия. Призывник Артем Смердов, которого после службы будут ждать штаны от генерал-майора, сдержанно прощался с бабушкой и отчимом. Окончив сыктывкарскую школу №12 имени Олега Кошевого, он из патриотических чувств решил пополнить ряды вооруженных сил. В беседе с журналистом «Республики» 19-летний парень сказал, что не исключает, что после срочной службы продолжит строить карьеру военного.

Ярослав СЕВРУК

Фото атора

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