Совет Воркуты временно возглавила Марина Герт

До 25 ноября исполнять обязанности председателя совета Воркуты и главы городского округа будет заместитель председателя совета Марина Герт. Такое решение приняли депутаты заполярного города на внеочередном заседании, которое состоялось 13 ноября.
Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, краткая повестка дня включала в себя пять вопросов, решение по которым депутатам необходимо было принять в связи с безвременной кончиной главы городского округа – председателя совета города Юрия Долгих.
Перед началом сессии депутатский корпус и все присутствующие почтили его память минутой молчания. В процессе работы народные избранники досрочно сняли с Юрия Долгих полномочия главы городского округа – председателя совета города и депутата городского совета пятого созыва. После чего приняли решение о возложении обязанностей руководителя депутатского корпуса на Марину Герт.
В завершение заседания депутаты утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города – руководителя администрации муниципалитета.
Особые споры вызвал пункт процедуры голосования по кандидатам на эту должность – открытое или тайное. После перерыва большинством голосов решили оставить оба варианта, выбрать из которых депутаты смогут непосредственно перед самими выборами.
Лина ПЕРОВА
Фото gazetamv.ru
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