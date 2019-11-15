Шкура, лапы, хвост и документы

В Коми утвердили порядок выплаты премий за добычу волков и медведей

13 ноября в Коми заработало постановление регионального правительства, назначающее охотникам, добывшим волка или медведя, выплату в 20 тысяч рублей. Связано это с участившимися случаями прихода диких зверей в населенные пункты, их нападениями на людей и домашних животных. По подсчетам министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, численность волков в республике сейчас порядка 1300 особей, ее можно сократить на четверть.

Буквально перед самым вступлением постановления в силу, его обсудили на заседании правительства Коми. Министр природных ресурсов Роман Полшведкин пояснил, что, несмотря на то что документ датирован 13 ноября, распространяется он на волков и медведей, добытых с 1 августа этого года. К нынешнему дню в Коми составлено 89 актов добычи волков по разрешениям, выданным начиная с означенной даты. Поручение о проработке выплаты такого вознаграждения охотникам министерству давал глава республики.

Роман Полшведкин напомнил, что в Коми уже существует форма поощрения охотников, добывших волка: с 2018 года им предоставляется однократное преимущественное право на добычу лося. В нынешнем году таким правом воспользовались уже 80 человек.

На официальном сайте правительства Коми выложен текст постановления, где подробно описано, каким образом будут выплачиваться средства охотникам за добычу волка или медведя. Правда, есть оговорка, что вознаграждение не выплачивается, если зверь добыт на особо охраняемой природной территории федерального значения.

Размер выплаты – 20 тысяч рублей за одного медведя или волка вне зависимости от пола и возраста животного. Вознаграждение выплачивает минприроды Коми. К постановлению приложена форма заявления, которую нужно заполнить охотникам, желающим получить средства. Заявление необходимо подать в лесничество, приложив копии документов – паспорта, ИНН, талона к разрешению на добычу охотничьих ресурсов.

Далее вопрос о выплате рассматривает комиссия, членам которой охотник или его представитель должен доказать, что он действительно ликвидировал волка или медведя: показать шкуру зверя с головой, хвостом и лапами. Шкура должна быть невыделанной, то есть получить вознаграждение за фамильный охотничий трофей, давно висящий в доме на стене, не получится. Не выйдет и получить несколько раз деньги за одного и того же волка или медведя. Председатель комиссии или его заместитель должен пометить шкуру волка двумя разрезами по 5-7 сантиметров – по хребту возле головы и хвоста. Пару разрезов в 10-14 сантиметров оставят и на медвежьей шкуре.

В этом году в республиканском бюджете на вознаграждения охотникам заложено 4,6 миллиона рублей, в следующем, по словам Романа Полшведкина, предварительно планируется порядка шести миллионов (в минфин Коми направлены соответствующие предложения).

При разработке порядка выплат минприроды Коми опиралось на опыт Хакасии, Архангельской, Вологодской, Иркутской и Ростовской областей, суммы вознаграждения там обычно варьируются от шести до 12 тысяч рублей.

– Но мы считаем, что обоснованная сумма вознаграждения – 20 тысяч, она может покрыть затраты при охоте на волка и медведя. Особенно на волка, это достаточно трудозатратная охота, – пояснил министр в беседе с журналистами.

Также Роман Полшведкин рассказал, что разработан и алгоритм взаимодействия между МВД, Рос-

гвардией, инспекторами минприроды, администрациями муниципальных образований, сельских поселений, подразумевающий формирование в каждом городе и районе списка охотников, которые способны пойти и на волка, и на медведя, могут и хотят участвовать в мероприятиях по регулированию численности диких животных. Общее число охотников в Коми – порядка 25 тысяч, но регулярно на добычу зверя ходит куда меньше. Минприроды составило списки таких опытных охотников и разослало в администрации городов и районов. Эти граждане войдут в мобильные бригады, которые будут формироваться, если в тот или иной населенный пункт зачастили волки или медведи.

Анна ПОТЕХИНА

Фото klich.by