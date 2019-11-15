Николай Володарский: заключенный, журналист, поэт

В Литературном музее Ивана Куратова открылась выставка «Свет памяти…», посвященная 105-летию поэта Николая Володарского.

Одним из тех, кто в годы Великой Отечественной войны прокладывал железную дорогу на Воркуту, работал на шахтах Яреги, был осужденный поэт Николай Володарский. В сентябре 1940 года «за неосторожно сказанное слово» его арестовали и приговорили к десяти годам ИТЛ и пяти годам поражения в правах. С этого времени до самой смерти его жизнь была связана с Коми краем.

На выставке представлены уникальные материалы из архива поэта: рукопись автобиографии, письма разных лет, машинописные тексты с автографом Николая Володарского, его творческая характеристика. В экспозицию вошли снимки самого Володарского и писателей, с которыми поэт поддерживал дружеские отношения и участвовал на разных литературных встречах и мероприятиях, сборники стихотворений, а также дружеский шарж неизвестного художника.

– В нашем музее было немного документов о Володарском. На постоянной экспозиции всего одна лагерная фотография и документ, в котором он делится воспоминаниями о коми писателе Николае Попове (Жугыль), – рассказала «Республике» куратор выставки Любовь Ануфриева. – Нам помогли Ухтинский историко-краеведческий музей и Центральная библиотека этого же города. Они прислали фотографии, письма, документы, шарж, машинописные тексты Николая Володарского и даже рисунок внука поэта. Также помог в сборе материала для выставки Союз писателей Республики Коми. Николай Володарский, несмотря на годы репрессий, остался человеком. Он не впустил в свою душу тьму, сумел оставить после себя свет. К тому же в Коми крае он был не проездом, Север стал для него второй родиной.

Николай Володарский работал журналистом в Ухте, старшим редактором Ухтинской городской студии телевидения, много лет руководил городским литобъединением, был одним из основателей Ухто-Печорского общества «Мемориал». В 1964 году поэт стал четвертым ухтинцем, принятым в Союз писателей СССР. Именно он первый назвал Ухту Жемчужиной Севера. Николай Володарский умер в начале 1992 года, похоронен в Ухте.

Артур АРТЕЕВ

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