Калашников в библиотеке

Более двухсот человек посетили в Сыктывкаре фестиваль «АК – на века!». Мероприятие, посвященное столетию легендарного советского оружейника Михаила Калашникова, прошло в Юношеской библиотеке Коми.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, для участников фестиваля придумали квест «Спецназ у нас», который развивает интерес к истории Отечества. Участники квеста прошли все игровые этапы начальной военной подготовки, справились со сложными заданиями, искали ответы на книжных полках.

На открытии фестиваля кадеты Выльгортской общеобразовательной школы №2 показали свое умение сборки-разборки автомата, сопровождая демонстрацию рассказом о тактико-технических характеристиках этого вида оружия. Автоматы не библиотечные, а были предоставлены на мероприятие Росгвардией.

В зале «5 угол» желающие поиграли в активити «Вижу цель». Команда должна была угадать загаданную на экране фразу, связанную с тематикой фестиваля (например, «шальная пуля»), благодаря богатой мимике и точным жестам одного из игроков. На площадке «Бой с игрой» велись жаркие баталии в настольную игру «Таймлайн», где можно было проверить свои знания по российской истории. На мастер-классах в мастерской «Гвоздильня-LAB» читатели создавали сувениры «Бренд России», выжигали с помощью пирографа картины по дереву и автомат Калашникова.

Выставка-викторина «АК – на века!» познакомила гостей с литературой об оружии. В частности, можно было узнать, что автомат Калашникова занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое известное в мире оружие и изображен на знаменах и гербах ряда стран. Различные модификации автомата Калашникова состоят на вооружении армий и спецподразделений 106 стран мира. У автомата два отличительных качества – это надежность и простота.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru