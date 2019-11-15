В столице Коми подвели итоги проектов по благоустройству

Несмотря на дождливое лето, Сыктывкар справился со своими задачами и выполнил беспрецедентно большой объем работ в рамках проекта «Создание комфортной городской среды».

Такую оценку работе столичной администрации дал первый замминистра энергетики, коммунального хозяйства и тарифов Виталий Поправка на прошедшей 14 ноября пресс-конференции «Города меняются для нас», посвященной итогам реализации проекта «Создание комфортной городской среды» в 2019 году.

Напомним, с 2017 года в Коми успешно реализуются проекты «Формирование комфортной городской среды» и «Народный бюджет», а с 2019 года – нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря их реализации города и поселения республики меняют свой облик, появляются новые арт-объекты, спортплощадки, зоны отдыха.

Как рассказал Виталий Поправка, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется третий год. С 2019-го он имеет уже формат федерального проекта. В уходящем году в нем приняли участие 46 населенных пунктов. В плане столицы на текущий год было благоустройство 150 дворовых территорий. Это 66 дворов и 86 общественных пространств. Общий объем ассигнований составил 423 миллиона рублей. Из них почти 380 миллионов – средства республиканского и федерального бюджетов.

– На сегодня освоено 90 процентов, и каких-либо рисков в освоении средств мы не видим, – заверил Виталий Поправка. – В завершающей стадии находится благоустройство общественных территорий в четырех муниципалитетах. До Нового года там работы будут завершены. В целом проект этого года практически завершен.

Что касается планов на следующий год, они уже сегодня верстаются. Республика получила предварительные объемы ассигнований средств федерального бюджета, которые будут выделены региону на реализацию проекта в 2020 году. Соответствующие средства республики будут спланированы при формировании бюджета. Также необходимую долю расходов понесут муниципалитеты.

Кроме того, в течение трех лет в соответствии с решением главы республики Сергея Гапликова реализуется проект «Народный бюджет». В этом году осуществлено 117 народных проектов в 86 населенных пунктах. Освоено более сорока миллионов рублей. В следующем году эта работа продолжится.

О том, как прошла в городе дорожная кампания, рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко. Минувшим летом Сыктывкар выполнил ремонт 24 километров дорожной сети и отремонтировал 24 улицы.

– Задачу на 2019 год выполнили в полном объеме, – отметил министр. – В 2020 году запланировано отремонтировать около 20 километров дорог на 25 улицах. Глава республики Сергей Гапликов, глядя на то, какими темпами идет ремонт в Сыктывкаре, выделил на следующий год средства на ремонт в остальных муниципалитетах. Так что ремонт дорог будет продолжаться.

И.о. мэра столицы региона Наталья Хозяинова согласилась, что городом действительно выполнен большой объем работ, при том что лето не радовало и было неблагоприятным для строительства и ремонта. По ее словам, со стороны жителей было очень много вопросов о недоделках.

– Я хочу сказать, что мы зимой понаблюдаем, как будут вести себя дороги, тротуары, дворы. Уже сейчас видим недочеты, которые подрядчик будет устранять в рамках гарантийных обязательств, – пояснила Наталья Хозяинова. – Буквально вчера мы уже сделали подсветку памятника воинам-красноармейцам в сквере на улице Ленина. Приглашаю всех жителей гулять по обновленным улицам. Мы для себя поставили очень высокую планку, которую нам нельзя опускать. Надеемся, в следующем году мы вновь примем участие в этих проектах.

На вопрос журналистов о том, какие общественные территории планируется благоустроить следующим летом, главный столичный архитектор Владимир Рунг рассказал, что в планах обустройство площадок перед центральным бассейном и Свято-Вознесенским храмом в местечке Кируль. Эти территории были выбраны в результате онлайн-голосования. Также продолжится благоустройство центра города.

– Сегодня комиссия уже определила перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, – дополнил руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Гонтарь. – В 2020-2022 годах будет благоустроена 51 дворовая территория. Какие именно, можно будет посмотреть на сайте администрации. Определены и общественные территории. Состоялся аукцион по инженерным изысканиям, до весны будем реализовывать мероприятия по проектированию запланированных объектов.

Что касается перспектив дорожной кампании, по словам Андрея Крикуненко, ежегодно в течение шести лет – до 2024 года включительно – на дороги Сыктывкара запланировано выделять в рамках проекта «Безопасные автомобильные дороги» 441 миллион. Плюс 63 миллиона – софинансирование республиканского бюджета.

– Но надо понимать, что дороги Сыктывкара – это не только улицы, но и дороги общего пользования, которые относятся к республиканским, – уточнил министр. – Это объездные дороги, а также на Максаковку и Затон. Эти дороги тоже были включены в программу текущего года: из разряда республиканских, но находящихся на территории города, было отремонтировано десять километров дорог. В следующем году республиканская часть тоже будет ремонтироваться в районе объездной дороги.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф