Достижения и планы нацпроекта «Культура»

Десять модельных библиотек создадут в Коми в рамках нацпроекта «Культура». Эту тему глава республики Сергей Гапликов обсудил в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским. В рабочей встрече также приняли участие министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов и директор департамента инвестиций и имущества Минкультуры России Максим Кононов.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках встречи обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Коми. По словам Сергея Гапликова, в регионе активно строятся модельные библиотеки.

– Мы в этом году реализуем десять модельных библиотек. Уже открылась взрослая и детская библиотеки в Сыктывкаре. Еще восемь таких будет по региону. Библиотекарь теперь – очень престижная профессия, – сказал глава республики.

В Коми также работают четыре виртуальных концертных зала. Глава региона отметил, что они пользуются популярностью у населения. Активно открываются кинотеатры в малых городах.

Кроме того, на встрече глава региона рассказал о необходимости реконструкции здания Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Сергей Гапликов подчеркнул, что театр очень востребован, труппа часто ездит на гастроли по России и за границу.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru