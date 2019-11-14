Удобные сервисы от Почты России

14 ноября отмечается Международный день качества. Почта России активно внедряет удобные услуги и сервисы для жителей и организаций Коми. Все нововведения направлены на повышение качества обслуживания клиентов вне зависимости от того, где они проживают – в столице республики или в небольшом населенном пункте.

Простая электронная подпись

Все больше жителей Коми выбирают услугу по ускоренному получению отправлений с помощью простой электронной подписи. Процесс выдачи почтовых отправлений с использованием этого сервиса занимает не больше 30 секунд. Оформить простую электронную подпись можно бесплатно на официальном сайте Почты России или в почтовом отделении. В заявке указываются паспортные данные и номер мобильного телефона клиента. Для подтверждения личности клиенту будет необходимо однократно предъявить оператору паспорт. Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения простой электронной подписи ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России и нажать кнопку «Получить через Госуслуги» после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и согласовать пользовательское соглашение.

После оформления заявления клиенту больше не нужно вносить данные в бумажные извещения. При получении посылки будет достаточно назвать оператору свои имя и фамилию или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе. После этого клиент называет свой номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения. Получателю придет sms-сообщение или push-уведомление в мобильном приложении Почты России с кодом подтверждения, который необходимо назвать оператору почтового отделения для получения письма или посылки.

Предзаполненные и предоплаченные посылки

Сервис предзаполненных посылок позволяет клиентам отправить посылку за 30 секунд. Для этого на сайте Почты России каждый может сам заполнить адрес отправителя и получателя. Программа автоматически сформирует бланк с трек-номером, который нужно распечатать и наклеить на отправление. Уже готовую для отправки посылку необходимо отнести в любое почтовое отделение в течение трех дней. В отделении оператор отсканирует трек-номер, взвесит посылку и озвучит сумму к оплате. Если же нет возможности распечатать документ, то трек-номер можно показать с экрана мобильного телефона, после чего оператор распечатает бланк самостоятельно.

Еще быстрее можно отправить посылку, если воспользоваться онлайн-оплатой на сайте Почты России. Этот сервис уже популярен у тех, кто постоянно пользуется услугами почты. Посылки, оформленные и оплаченные на портале, принимаются оператором без очереди – нужно просто подойти к окну со специальной табличкой и передать посылку почтовому работнику. После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента, оставленный при регистрации на сайте, поступит письмо с уведомлением о приеме и чеком.

Курьерские услуги

Все, кто ценит скорость доставки, удобный сервис приема и отправки почты, а также надежность и безопасность пересылки отправлений могут воспользоваться услугами службы курьерской доставки Почты России. Доставка почтовых отправлений осуществляется по принципу «от двери до двери». Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также через обращение в единый контакт-центр Почты России 8 800 200 50 55. Услуги службы доступны как для физических, так и для юридических лиц.

Оплата коммунальных и других платежей на дому или в офисе

В Республике Коми успешно работает программа приема на дому или в офисе любых платежей через мобильные почтово-кассовые терминалы. Этот сервис направлен на то, чтобы сделать доступнее финансовые услуги почты для населения.

Мобильно-кассовый терминал состоит из фискального регистратора, выдающего кассовый чек, и смартфона с предустановленным приложением, позволяющим выбрать необходимый вид платежа. При помощи почтальонов, не выходя из дома или офиса, можно оплатить коммунальные услуги, электроэнергию, услуги Ростелекома (телефон/интернет), налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, сотовую связь, различные виды страховок.

Устройства запрограммированы на прием платежей в режиме реального времени, а в подтверждение оплаты клиенту выдается кассовый чек.

Сервис по доставке товаров первой необходимости

Жители республики через почтальонов на дом могут заказать необходимые товары народного потребления – продукты питания, бытовую химию или канцтовары. Сервис по доставке товаров народного потребления удобен в первую очередь маломобильным гражданам, пенсионерам, людям с ограниченными физическими возможностями, жителям отдаленных населенных пунктов, а также тем, кто в силу сложившихся жизненных обстоятельств не может самостоятельно выйти из дома.

Почтальоны заранее уточняют потребности клиента, делают отметки в специальном бланке заказа и при следующем посещении приносят товары на дом. При необходимости почтальон может оставить номер телефона и бланк заказа для того, чтобы любой желающий смог позвонить в удобное для него время и оформить заявку. Ряд товаров, таких как растительное масло, мука, чай, крупы, макаронные изделия, сгущенное молоко, можно приобрести по доступной цене.

Платежные терминалы

На текущий момент в отделениях Почты России Республики Коми установлено 512 терминалов безналичной оплаты, благодаря чему у клиентов появилась возможность оплаты почтовых услуг банковскими картами. Терминалы установлены в большинстве отделений почтовой связи региона, в том числе в сельской местности.

С помощью банковской карты в отделениях Почты России можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики, товаров собственной почтовой розницы.

Государственная программа «Доступная среда»

В республике продолжается реализация программы «Доступная среда», главная цель которой – обеспечение доступности объектов почтовой связи для людей с ограниченными возможностями здоровья.

К концу 2019 года 74 почтовых отделения региона будут адаптированы для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отделения с безбарьерной средой оборудованы удобными входными пандусами и рассчитаны на свободное передвижение инвалидов-колясочников внутри помещения, для людей со слабым зрением использована напольная тактильная плитка и размещены надписи, выполненные шрифтом Брайля.

Пресс-служба УФПС Республики Коми