От накоплений к инвестициям

Жителей Коми учили обращаться с финансами

Второй республиканский финансовый форум «Финансовая грамотность: взгляд в будущее» состоялся в Республике Коми. В этом году география форума расширилась: мероприятия проходили в СГУ имени Питирима Сорокина, Ухтинском государственном техническом университете, Коми республиканской академии государственной службы и управления (КРАГСиУ), Коми республиканском агропромышленном техникуме и Сыктывкарском кооперативном техникуме.

Несмотря на то что мероприятия начались 7 ноября, официальное открытие форума состоялось 8 ноября в КРАГСиУ. Как отметил, обратившись к собравшимся, заместитель министра финансов Коми Алексей Маегов, с момента утверждения региональной программы повышения финансовой грамотности республике удалось добиться определенных успехов в области финансового просвещения. С сентября 2018 года в регионе проведено около двух тысяч различных мероприятий, в которых приняли участие около 35 тысяч жителей Коми. Более 66 тысяч человек получили финансовые консультации.

Впервые финансовый форум в Коми состоялся в 2018 году. Он стал образовательной и коммуникационной площадкой, где каждый участник получил возможность не только расширить свои знания о финансах, но и познакомиться с полезными и доступными финансовыми практиками. На первом финансовом форуме и заседании координационного совета при правительстве Коми была выявлена необходимость создания площадок для накопления проверенной финансовой информации, популяризации и продвижения финансовых знаний. В результате был открыт региональный центр повышения финансовой грамотности и запущен в эксплуатацию портал финансовой грамотности Коми – fingram.rkomi.ru. На этом портале можно почерпнуть необходимую информацию в сфере финансовой грамотности, увидеть график мероприятий, зарегистрироваться для участия в них.

В Сыктывкаре на фестивале финансовой грамотности побывало более пятисот человек, в Ухте – более трехсот.

– Столица республики стала одним из пяти российских городов, где прошли финансовые фестивали. Было приятно видеть интерес и активность участников: как школьной, молодежной, так и взрослой аудитории. Фестиваль готовился в течение четырех месяцев. Усилия и старания организаторов, на мой взгляд, полностью оправдали себя. Я надеюсь, что такие проекты станут для нашего региона традиционными, – отметила заместитель председателя правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова.

Алексей Маегов напомнил, что по итогам 2018 года Коми вошла в пятерку лидеров в области финансовой грамотности среди регионов страны. На втором республиканском финансовом форуме акцент был сделан на новых методах повышения финграмотности, на новых электронных технологиях. Несмотря на довольно высокие показатели финансовой грамотности, очень часто жители Коми становятся жертвами мошенников, в том числе тех, кто действует с использованием сотовой связи и интернета. И это одна из серьезных проблем, которая требует новых подходов и методов информирования. Только повышение финансовой грамотности сможет помочь жителям Коми избежать ловушек аферистов, которые постоянно совершенствуют способы обмана.

Другой серьезной проблемой финансовой сферы региона Алексей Маегов назвал закредитованность жителей. По мнению специалиста, люди не совсем объективно оценивают свою платежеспособность, а кредитные организации в ряде случаев не слишком тщательно проверяют заемщиков. Избежать долговой ямы может каждый финансово грамотный гражданин, для этого достаточно верно оценивать риски, свои нынешние финансовые возможности и возможную платежеспособность в будущем.

Федеральный эксперт из Москвы, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Андрианов сообщил, что программа финансового форума в республике отмечена экспертным советом как одна из самых эффективных, другие регионы взяли ее на вооружение и используют опыт Коми для реализации своих мероприятий.

На открытии форума собравшихся поприветствовал и.о. ректора Коми республиканской академии госслужбы и управления Аркадий Эмексузян. Он напомнил, что именно на базе академии был создан региональный центр повышения финансовой грамотности населения, и поблагодарил членов координационного совета при правительстве Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения за единогласную поддержку и доверие, которое было оказано КРАГСиУ. Также он выразил благодарность лично министру финансов республики Галине Рубцовой, заместителю министра Алексею Маегову и начальнику отдела минфина Наталье Синицкой, при поддержке которых был реализован проект по созданию центра.

– Кульминацией всей нашей работы является сегодняшний форум. Готовясь к нему, мы постарались сделать его максимально интересным, чтобы он был полезен для всех, кто интересуется финансовой тематикой, – сообщил Аркадий Эмексузян.

После открытия форума началась работа на тематических площадках. На площадке World Cafe обсуждались актуальные вопросы: почему важно быть финансово грамотным человеком, какая область финансовых знаний наиболее актуальна, как изучать основы финансовой грамотности с удовольствием, кто и что поможет повысить уровень финансовой грамотности. Гости World Cafe, рассчитывавшие, очевидно, прослушать лекцию, не без удивления узнали, что ответы на эти вопросы ждут от них, лучшие предложения будут включены в программу повышения финансовой грамотности в Коми. Участников разделили на четыре группы: школьники, студенты, родители и преподаватели. Формат работы был построен таким образом, что внести свои предложения по каждому из вопросов могли участники всех групп, а вот финальный доклад по предложенной теме делали «хозяева стола».

Во время семейного фестиваля министр финансов Коми Галина Рубцова в торжественной обстановке поздравила победителей республиканских творческих конкурсов «Секреты денежки» и «Бюджет для граждан».

Первыми выступали школьники, которые объясняли, почему важно быть финансово грамотным человеком. По мнению подростков, финансово грамотный человек знает, как кратчайшей дорогой идти к своей цели и при этом как можно меньше себе отказывать в чем-либо. Он умеет действовать так, чтобы как можно больше денег приходило и как можно меньше уходило – таким и был главный вывод юных докладчиков.

Взрослые закидали подростков вопросами, признавшись, что им редко приходится так откровенно, по душам говорить с подрастающим поколением, представители которого сейчас живут в каком-то своем обособленном мирке, куда родителей не всегда и пускают. Но оказалось, что школьники и прекрасно осведомлены о реалиях сурового взрослого мира, и с денежными трудностями уже сталкивались, и о решении финансовых проблем задумывались. Очень быстро участники дискуссии от теории перешли к практике. Взрослые предложили школьникам задачу: как подросток может сэкономить большую сумму денег для своей семьи? Оказалось, что для этого даже не надо искать подработку в свободное время. Если семья планирует обучение сына или дочери в вузе, то ребенок сэкономит родителям крупную сумму, если просто будет прилежно учиться, заниматься саморазвитием, хорошо сдаст экзамены, и по результатам его зачислят на бюджетное место в высшем учебном заведении.

Представители команды преподавателей обратили внимание на тезис «как можно меньше себе отказывать в чем-либо». По мнению взрослых, подростки действительно не умеют себе ни в чем отказывать, копить ради какой-то серьезной цели, они хотят получить все и сразу, не думая о том, где родители возьмут деньги на их прихоти. Школьники запротестовали, объяснив, что и копить они умеют: в подтверждение рассказали, что их ровесница сама накопила на новый айфон. Впрочем, подростки признали, что такой вариант получения желанного гаджета – скорее исключение из правил. Обычно айфон дарят родственники.

В завершение фестиваля состоялся благотворительный аукцион детских работ. Собранные средства будут направлены в пользу Благотворительного фонда «Детская больница» для помощи детям, находящимся в отделении недоношенных детей и патологии новорожденных Республиканской детской клинической больницы.

Тут уже взрослые даже не без возмущения поинтересовались, зачем детям айфоны последней модели, если есть телефоны намного дешевле с вполне приемлемым набором функций. По мнению преподавателей, дорогостоящие гаджеты нужны подросткам только для поддержания своего статуса в коллективе, и школьники готовы выбрасывать родительские деньги на вещь, аналог которой можно приобрести за значительно меньшую сумму, а следовательно, не могут считаться финансово грамотными.

При этом взрослые признали, что и они не могут назвать себя финансово грамотными. Многие вынужденно научились экономить и считать деньги и даже отказывать себе в каких-то мелких покупках ради крупного приобретения, но мало кто может похвастать тем, что умеет грамотно инвестировать деньги.

А вот о способах инвестирования, доступных каждому, речь шла чуть позже на другой площадке финансового форума. Так что все желающие могли восполнить этот весьма серьезный пробел в финансовых знаниях.

Не только в КРАГСиУ, но и на других площадках прошло множество мероприятий, нацеленных на повышение финансовой грамотности: были здесь и традиционные круглые столы, и дискуссии, и деловые игры, и дебаты, и мастер-классы. В информационно-консультационной зоне желающие получали личные бесплатные консультации в сфере финансовой грамотности, а также по вопросам пенсионных накоплений, страхования и налогообложения.

В финансовом форуме приняла участие Ухта: в бизнес-инкубаторе УГТУ гостей учили распоряжаться своим бюджетом, ориентироваться в мире современных финансовых инструментов и возможностей. Участниками мероприятия стали более 300 человек.

9 ноября в Сыктывкаре состоялся первый семейный фестиваль финансовой грамотности, где родители могли найти ответы на интересующие их финансовые вопросы, а дети знакомились с миром финансов посредством увлекательных игр.

Во время обсуждения итогов форума Алексей Маегов предложил участникам высказать свое мнение о том, в каких направлениях еще можно работать для повышения финансовой грамотности.

По мнению специалистов, важно обратить внимание на состав аудитории образовательных мероприятий и подготовку соответствующих тем. Например, об инвестициях можно рассказывать по-разному и школьникам, и людям средних лет. При этом не нужно ограничиваться только взаимодействием с вузами, ссузами и школами, необходимо работать с трудовыми коллективами предприятий: организовывать лекции и мастер-классы. А для этого надо заинтересовать программой повышения финансовой грамотности руководителей предприятий и организаций, показать им практическую выгоду: например, финансово грамотный сотрудник не возьмет непосильный для него кредит, а значит, в рабочее время его не будут донимать звонками коллекторы.

Эксперты рекомендовали вывести следующий финансовый форум на межрегиональный уровень с привлечением специалистов в области финансового просвещения из других субъектов Федерации. Также, по мнению специалистов, полезно было бы пригласить на форум предпринимателей, добившихся успеха в бизнес-сфере региона, чтобы они поделились своим опытом.

Окончательные итоги финансового форума будут подведены на заседании координационного совета, после которого задачи региональной программы повышения финансовой грамотности будут дополнены новыми тезисами.

Людмила ВЛАСОВА

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