Демография: физкультура и спорт – норма жизни

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что намечено и что уже сделано в регионе в рамках указа президента страны «О стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». О роли возглавляемого им ведомства в реализации одного из направлений нацпроекта «Демография» рассказал министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной.

Каждый второй – физкультурник

Национальный проект «Демография» включает в себя ряд направлений, которые курируют профильные министерства – минздрав и минтруд. Что касается минспорта, то это ведомство отвечает за реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», также являющегося составной частью нацпроекта «Демография». Он был разработан Комитетом спорта России, и каждый субъект страны, в том числе и Республика Коми, разработал его региональную составляющую.

Основная цель проекта – увеличение к 2024 году до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Достичь такого показателя, как подчеркнул министр, одной только пропагандой не удастся, хотя и она тоже необходима. Людей надо убеждать, что активный образ жизни важен прежде всего для них самих. Но нужна и спортивная инфраструктура – физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) и уличные тренажерные комплексы, для того чтобы можно было регулярно заниматься любимыми видами спорта. Нужно максимально использовать имеющуюся спортивную базу, загрузив ее до 90-100 процентов. Нужны квалифицированные инструкторы и тренеры, необходимо активизировать спортивно-массовую работу и подготовку спортивного резерва.

Людей, которые занимаются физкультурой, становится все больше. В подтверждение Николай Бережной привел статистику. Если в 2017 году в Коми систематически занимались физической культурой и спортом 32,9 процента населения (262 136 человек), то в 2018 году количество таких граждан подросло до 34,4 процента (271 734 человека). По итогам 2019 года в минспорте республики прогнозируют, что этот показатель достигнет 37,8 процента (295 100 человек). Таким образом, в предыдущие годы ежегодно к физкультуре и спорту приобщались порядка 10 тысяч человек. Теперь же с учетом новой задачи этот показатель необходимо удвоить и ежегодно добавлять 18-20 тысяч человек, подчеркнул министр.

Такая работа должна проводиться с учетом новых целевых показателей в разрезе возрастных групп. Согласно утвержденной Минспортом России методике, выделены три возрастные группы: дети и молодежь (от трех до 29 лет), средний возраст (женщины от 30 до 54 лет, мужчины 30-59 лет), старший возраст (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет). Обязательное условие для всех возрастных групп – наличие медицинского допуска к занятиям.

В Коми, как и в большинстве других субъектов страны, самая массовая категория – дети и молодежь. Ребят, которые регулярно занимаются спортом, в республике 74 процента. Доля людей среднего возраста – порядка 19 процентов, это говорит о том, что с данной группой надо работать активнее. Старшая возрастная группа – шесть процентов, и значит, здесь тоже есть резервы для развития активного долголетия.

Главное – участие

Ежегодно в рамках календарного плана в Коми проводится не менее 35 массовых физкультурных мероприятий. Самые популярные среди них – «Лыжня России», «Лед надежды нашей», «Российский азимут», Всероссийский Олимпийский день, День физкультурника, «Оранжевый мяч», «Кросс нации».

– Раньше мы были ограничены в средствах и могли направить 23 миллиона рублей на проведение массовых мероприятий. На 2020 год нам выделили дополнительное финансирование на это направление работы – 30 миллионов. В итоге будем располагать суммой в 53 миллиона рублей. За счет этого в муниципалитетах будут проводиться дополнительные массовые мероприятия, куда люди смогут прийти семьями, – отметил министр, подчеркнув, что победа в таких соревнованиях совсем не главное, главное – участие.

Упомянул министр и о ставшей уже традиционной акции «День открытых дверей». В такие дни во всех муниципалитетах можно бесплатно посетить тренажерные и спортивные залы, беговые дорожки, бассейны, лыжные трассы. Еженедельно в акции принимают участие около шести-восьми тысяч человек. В 2017 году ее участниками стали более 250 тысяч человек, в 2018-м – более 438 тысяч. В дни новогодних каникул с 1 по 8 января повсеместно проводится «Декада спорта и здоровья», в рамках которой организуется более 300 физкультурно-массовых мероприятий.

Равнение на ГТО

По внедрению комплекса ГТО Коми в числе лидеров. В течение последних трех лет республика занимает 12-ю позицию. По словам Николая Бережного, это говорит о том, что в регионе удалось создать систему работы с населением по приему нормативов комплекса. Должна еще заработать система возможности подготовиться к их сдаче. Сейчас в каждом муниципалитете есть центр тестирования, следующий шаг – организация площадок для сдачи норм ГТО.

– Для этого мы значительно улучшаем материальную базу этих центров. Примером этого может служить то, что в текущем году в шесть муниципальных центров тестирования направлено оборудование по федеральной программе, оно уже установлено и будет работать. За три года новым современным инвентарем и оборудованием планируем оснастить все муниципалитеты.

Материальная база

В этом году на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Коми направлено 79,43 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 63 миллиона. Николай Бережной подчеркнул, что это дополнительные деньги за рамками бюджета спортивных учреждений и строительства спортобъектов. Это деньги, которые республика получила на развитие и модернизацию отрасли спорта. Сегодня в Коми функционируют 46 организаций спортивной направленности, перешли на программы спортивной подготовки 37 учреждений.

– В этом году мы уже практически реализовали закупку и поставку инвентаря и оборудова-ния в школы олимпийского резерва, в республиканские центры ГТО, в учреждения, которые готовят спортсменов в сборные команды России, – продолжил министр. – Предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществлялось в соответствии с правилами, установленными Минспортом России, который сделал основной упор на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных школ, осуществляющих подготовку по базовым для Республики Коми видам спорта: это бокс, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, футбол, биатлон, лыжные гонки, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, хоккей с мячом.

Кроме того, по направлению «приобретение нового спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» было необходимо, чтобы спортивная школа обладала статусом олимпийского резерва. Тем более отрадно, что поддержку в рамках федерального проекта получили не только государственные спортивные школы, но и муниципальные (Спортивная школа олимпийского резерва «Аквалидер», Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва», Спортивная школа Усть-Вымского района, Спортивная школа города Микуня, Спортивная школа по плаванию «Северная волна», СШ «Фаворит», Спортивная школа «Олимпиец», Спортивная школа бокса «Заполярный ринг», Спортивная школа города Печоры).

«Народный бюджет» для занятий спортом

В реализации нацпроекта помогают не только федеральные средства, но и местные, в частности такой проект, как «Народный бюджет». За три года своего действия этот инициированный главой Коми проект доказал свою эффективность, важность и полезность. Большинство проектов, как напомнил Николай Бережной, было направлено на приобретение и установку уличных тренажеров, что позволяет качественно готовиться к выполнению нормативов ГТО, повысить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и вообще своим видом пропагандирует здоровый образ жизни.

Проект удачен еще и потому, что его можно реализовать в кратчайшие сроки.

– За шесть месяцев можно обеспечить поставку оборудования, его установить, а учитывая специфику нашей республики, короткий летний период, для нас это то, что надо, – подчеркнул собеседник издания.

В прошлом году благодаря «Народному бюджету» реализованы семь проектов в сфере физической культуры и спорта в семи муниципальных образованиях. Финансовое обеспечение данных проектов составило 2,3 миллиона рублей. В этом году воплощено уже 20 народных проектов в 14 муниципалитетах на общую сумму 6,9 миллиона рублей.

– В 2020 году продолжится предоставление субсидий на реализацию народных проектов. Намечено реализовать более 30 таких проектов. На эти цели из республиканского бюджета запланировано 9,6 миллиона рублей. Акцентирую внимание на том, что если в 2019 году на реализацию одного проекта сумма из республиканского бюджета составляла не более 300 тысяч рублей, то с 2020 года она увеличена в два раза – до 600 тысяч. Это большая поддержка, поскольку существенная часть этой суммы уходит на логистику, а республика у нас большая, и доставка оборудования в северные регионы достаточно дорогая. Поэтому удвоение суммы – это благо, – отметил Николай Бережной.

Проекты особой важности

Что касается строительства крупных спортивных объектов, то главная забота сейчас – это реконструкция республиканского стадиона к чемпионату мира по хоккею с мячом.

– Для нас это приоритет, объект номер один. Мы работаем совместно с минстроем республики. Объект предусматривает значительное обновление действующего стадиона, реконструкцию трибун, появление нового дополнительного четырехэтажного здания со стороны улицы Карла Маркса, новое освещение и новую систему заморозки льда. Также это легкоатлетический манеж, современная пропускная система, обновленные табло. В общем, концептуально все сильно меняется. Регламент чемпионата мира по хоккею с мячом требует наличия запасного поля. Там появятся ледовая площадка, а летом – футбольное поле, четыре легкоатлетические дорожки. Думаем, что сможем после соревнований организовать туда доступ жителей города, которые смогут по утрам или в обед приходить и заниматься бесплатно. Необходимо организовать работу инструктора, будет табло, звук, в разумных пределах музыкальная поддержка, – сообщил министр.

Кроме того, в следующем году за рамками нацпроекта в республике будет построен и реконструирован целый ряд спорт-объектов. В Воркуте это стадион и ФОК для единоборств, в Печоре построят стадион, в Ухте за счет спонсорских средств реконструируют стадион «Нефтяник». В Троицко-Печорском районе планируется строительство ФОКа с залами для игровых видов спорта, занятий аэробикой и тренажерным залом. В Микуне к бассейну пристроят спортзал.

Также, как напомнил Николай Бережной, утверждены четвертая-пятая очереди реконструкции стадиона имени Раисы Сметаниной. Предусмотрено благоустройство территории, организация современной парковки, которая по требованиям безопасности при проведении соревнований просто обязательна. Пятая очередь – это реконструкция биатлонного стрельбища, сейчас готовится проектно-сметная документация.

Подготовила Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»