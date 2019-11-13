Символы Коми на железной карте России

Сыктывкарские кузнецы Игорь Андриянов и Константин Циклаури приняли участие в создании арт-объекта «Время Крыма», который открыли в Симферополе в День народного единства. Это художественная композиция из металла в виде масштабной карты России размером десять на четыре метра, ее вес порядка восемнадцати тонн.

По словам Игоря Андриянова, к созданию объектов региона на карте страны причастны пятеро художников по металлу из Коми: мастер-литейщик Максим Филиппов, кузнецы Рафаэль Галимулин, Игорь Усачев, он сам и Константин Циклаури.

– Буквально за десять дней до поездки мы уже были готовы вообще от нее отказаться, настолько все оказалось сложно в организационном плане, – рассказал кузнец. – Если бы не реальная помощь в отправке делегации со стороны министра национальной политики Галины Габушевой, ее заместителя Вячеслава Попова, директора «Доринвеста» Валерия Авакяна, оплатившего дорогу, и директора санатория «Северное сияние» Сергея Мишарина, взявшего на себя все расходы по закупке металла, делегация вообще бы никуда не уехала. Сильно помогли и организаторы фестиваля. Гильдия кузнецов России – крупнейшая кузнечная организация и единственная имеющая всероссийский статус. Как они вообще справились с проектом такого масштаба – уму непостижимо. В нашем случае это было и решение на ходу возникавших проблем с трансфером, и размещение, и содействие с доставкой металлических сегментов. А ведь таких делегаций было несколько десятков. Крымчане сделали все возможное, а в ряде случаев и невозможное, чтобы фестиваль прошел на высшем уровне.

Как рассказал кузнец, помимо создания объектов карты Коми, ему с Константином Циклаури также пришлось «прикрывать» сначала Ненецкий автономный округ, а затем всем «миром» ковать изделия для других регионов, мастера из которых не смогли приехать на фестиваль. В частности, коми кузнецы принимали участие в создании арт-объектов и монтажа карт ЯМАО и ХМАО-Югры.

Кованая карта состоит из сегментов, каждый из которых – регион страны. На каждом фрагменте представлены природные или рукотворные объекты, которые являются визитной карточкой региона.

На карте Коми отмечены Сыктывкар (бронзовый герб республики), Корткерос (наковальня как символ фестиваля «Кӧрт Айка») и Сторожевск (древнекоми промысловый календарь). Кроме того, карта украшена фигурками лося, медведя, комара и чумом с нартами.

Объекты для карты, символизирующей железное единство стран, в течение года ковали более сотни кузнецов из разных регионов страны. В Крым они привезли уже выкованные символы своих регионов. Например, Москва представлена Кремлем, Санкт-Петербург – кораблем. На карте Калининградской области рядом с Кафедральным собором – кусок янтаря. Урал символизирует гроздь рябины и бажовская ящерица. Крым представлен Генуэзской крепостью в Судаке, зданием железнодорожного вокзала в Симферополе и Крымским мостом. А в центре огромной карты на высоком шпиле стоит ангел-хранитель, тень – стрелка солнечный часов – которого показывает время.

– Над объектом работали порядка трехсот человек, – уточнил собеседник «Республики». – Это вместе с дизайнерами, литейщиками и другими. В реальности в создании карты принимали участие около 120 кузнецов, а смогли приехать на фестиваль только восемьдесят пять.

Три дня кузнецы совместно монтировали карту, а на прощание оставили автографы на фартуках друг друга. В следующем году они соберутся в Симферополе вновь, чтобы заменить простые стойки карты на кованые дубы и кедры, под кронами которых будут обитать разные насекомые, птицы и звери.

Созданный проект, пожалуй, стал самым масштабным в истории кузнечных фестивалей, как по своему размеру, так и по количеству участников.

Артур АРТЕЕВ

Фото из открытых источников