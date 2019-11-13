Питирим Сорокин вернулся на сцену

Премьера спектакля «Питирим Сорокин» по пьесе Игоря Бобракова и Николая Зюзева пройдет на этой неделе в Сыктывкаре. Постановка посвящена 130-летию выдающегося российско-американского социолога, уроженца Коми края Питирима Сорокина. Вербатим в двух действиях увидят зрители республиканского драмтеатра имени Виктора Савина. Накануне премьеры в театре состоялась пресс-конференция, на которой создатели спектакля рассказали о постановке.

Директор театра Михаил Матвеев напомнил, что это уже второе обращение театра к образу ученого. В середине 1990-х на сцене театра с успехом шел спектакль «Питирим» по пьесе Виктора Кушманова.

– И вот сейчас, в год 130-летия со дня рождения Питирима Сорокина, мы вновь обратились к его биографии, – отметил директор театра. – Спектакль получился документально-художественным.

По словам автора пьесы «Долгие пути и перепутья Питирима Сорокина» Игоря Бобракова, поначалу возникла идея написать документальную книгу об ученом. Но соавтор Николай Зюзев предложил сделать пьесу.

– Объем собранного и переработанного материала был очень большой. Хотелось рассказать все. Но, чтобы пьеса не получилась слишком тяжеловесной и затянутой, нужно было выбрать несколько ключевых эпизодов из жизни героя. И в центре повествования стало отречение Питирима Сорокина от борьбы с большевиками, – рассказал Игорь Бобраков.

Напомним, из-за подготовки восстания осенью 1918 года уроженец Коми края был арестован и чудом избежал расстрела. Он написал отречение в газету Северо-Двинского губисполкома «Крестьянские и рабочие думы», в котором отказывался от членства в партии эсеров и политической деятельности вообще. Позже его открытое письмо было перепечатано «Правдой». На следующий день в «Правде» появилась статья Владимира Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Фактически эта статья спасла ученому жизнь.

Но хронологические рамки спектакля дополняют воспоминания Питирима о его молодости, поэтому можно сказать, что повествование начинается в 1906 году.

– Питирим Сорокин был идеалистом, который мечтал переделать мир к лучшему, – рассказал автор пьесы. – В итоге жизни он решил, что единственное, что может улучшить мир, – это альтруистическая любовь. Поэтому его отказ от вооруженной борьбы в 1918 году вполне закономерен.

Как напомнил Игорь Бобраков, Питирим Сорокин – self made man, то есть «человек, который сам себя сделал». Родившись в сельской глубинке зырянского края, рано лишившись матери и в десять лет уйдя от отца, он достиг вершин в науке.

– Питирим Сорокин – единственный из наших земляков, имеющих мировую известность, – отметил Игорь Бобраков. – Поэтому его имя могло бы стать хорошим туристическим брендом республики.

Режиссер спектакля «Питирим Сорокин» Борис Лагода поведал о сложности постановки пьесы, основанной на документальных событиях.

– Есть книжная серия «Жизнь замечательных людей», а есть драматургия, – сказал он. – И рассказать все о Сорокине в рамках одного спектакля просто нереально. Мы постарались передать атмосферу той эпохи, в которой шло его становление.

Художник спектакля Эрих Вильсон отметил, что в костюмах эпоха отражена точно, а в декорациях – лаконичность оформления.

Исполнитель главной роли в спектакле Владимир Рочев посетовал на то, что биографии реальных людей играть всегда сложно. Тем более что видеозаписей Питирима Сорокина сохранилось немного.

– В итоге я решил играть человека, который стремился к всеобщему благу, – добавил актер.

Помимо Питирима Сорокина, среди действующих в пьесе лиц – Владимир Ленин, философ Каллистрат Жаков, архитектор Александр Холопов и писатель Александр Грин. А вот Александра Керенского, личным секретарем которого был Сорокин, в спектакле нет.

Спектакль поставлен в рамках реализации гранта главы Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

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