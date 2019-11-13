Клубы из республики – в 1/4 Кубка России по футзалу

В минувшие выходные мини-футбольные команды из Коми играли в одной восьмой финала Кубка России. «Ухта» и сыктывкарская «Новая генерация» провели по две встречи и с положительной разницей забитых и пропущенных мячей оформили себе путевки в четвертьфиналы.

«Ухта» играла на своей арене с кемеровским клубом «Корпорация АСИ» и в первом матче уступила со счетом 0:1, заставив понервничать болельщиков. Во второй игре ухтинцы полностью реабилитировались, разгромив гостей со счетом 7:3. С учетом положительной разницы забитых мячей команда из индустриальной столицы Коми оформила выход в четвертьфинал, где сразится с «Тюменью».

«Новая генерация» на своей арене дважды победила новосибирский «Сибиряк»: со счетом 11:3 в первой игре и 6:3 во второй. Соперником по четвертьфиналу у сыктывкарцев будет югорский клуб «Газпром-Югра». Точные даты матчей станут известны позже.

Ярослав СЕВРУК

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