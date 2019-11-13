Из Парижа с любовью

Окунуться в романтическую атмосферу парижских улочек, услышать звуки знаменитого французского аккордеона и песни известных шансонье смогли сыктывкарцы на концерте Филиппа Дареса. Выступление французского певца, композитора и музыканта прошло на сцене Коми республиканской филармонии.

В сопровождении инструментального квинтета Дарес исполнил хиты мэтров шансона Шарля Азнавура, Ива Монтана, Эдит Пиаф, традиционные французские песни, композиции из фильмов. Во втором отделении маэстро представил собственные сочинения в стиле джаз-мануш. Так называется французское направление джаза с быстрыми гитарными партиями и тягучей мелодией аккордеона. Филипп Дарес отлично владеет русским языком, он переводил для сыктывкарцев часть своих песен и рассказывал о своей жизни.

– Когда я приехал в первый раз в Россию, то я влюбился, – признался он. – Влюбился в вашу страну и культуру.

Но и русские красавицы не оставили пылкого француза равнодушным. Он женился на русской девушке, она стала его музой и уехала с ним во Францию. В русско-французской семье родился и вырос сын Алексей (по-французски Алексис). Сейчас молодой человек вместе с отцом выступает на концертах – он пишет песни и музыку, поет, играет на гитаре и ударных. Языком своей матери Алексей владеет в совершенстве. Только легкий акцент выдает в нем иностранца.

Часть песен Филипп Дарес пишет и поет на русском языке. И много его песен посвящено России и русской культуре. В частности, «От Атлантики до Урала» или песня о последней дуэли Пушкина.

Филипп Дарес в двенадцать лет начал заниматься классической гитарой, позже овладел различными стилями игры. Продолжая традицию французских шансонье, он работал певцом в знаменитых парижских кабаре, в том числе и в «Мулен Руж». В 2011 году создал свой оркестр и в последние годы дает концерты французской песни по всему миру. В творческом багаже артиста несколько альбомов.

Вместе с Филиппом и Алексеем Даресами в столице Коми выступили Алексей Соколов (аккордеон), Феликс Лахути (скрипка), Георг Яшагашвили (гитара-мануш), Владимир Кольцов-Крутов (контрабас).

Артур АРТЕЕВ

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