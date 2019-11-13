Госсовет и Общественная палата заключили соглашение

Подписание состоялось 12 ноября в ходе заседания президиума регионального парламента. Подписи под документом поставили спикер Надежда Дорофеева и председатель палаты Сергей Чечеткин.

Надежда Дорофеева отметила, что Общественная палата – это авторитетный и эффективный институт, в который входят яркие представители различных общественных организаций:

– На заседаниях палаты всегда рассматриваются самые острые, злободневные вопросы, которые волнуют жителей республики. Члены Общественной палаты участвуют в обсуждении и подготовке законопроектов, государственных программ, входят в состав экспертных советов при комитетах.

По словам Сергея Чечеткина, соглашение позволит Госсовету и Общественной палате вывести взаимодействие на качественно новый уровень:

– Оно необходимо для того, чтобы законодательные акты, которые принимают депутаты, работали более эффективно. Если от общества поступает отрицательная реакция, мы доводим эту информацию до народных избранников, чтобы внести корректировки. И могу сказать, что взаимоотношения у нас выстроены хорошие. Все законопроекты на стадии подготовки рассматриваются членами Общественной палаты, нашими экспертами. И мы свою позицию всегда до депутатов доносим, считаю, это дорогого стоит.

Лина ПЕРОВА

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