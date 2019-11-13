Дмитрий Степанов: «Наши постановки в Москве и Архангельске прошли с аншлагом»

В рамках российского Года театра Государственный театр оперы и балета Республики Коми принял участие сразу в двух событиях федерального масштаба: IV Фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» на сцене Московского театра Новая Опера имени Колобова и «Балетных сезонах – 2019» на сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Гастроли состоялись в рамках проекта «Мосты дружбы» при поддержке Министерства культуры России. Своими впечатлениями от гастрольной поездки с журналистом «Республики» поделился директор театра Дмитрий Степанов.

– Что увидели московские и архангельские зрители в исполнении артистов театра Коми?

– В Москве с успехом был представлен спектакль «Сказки Гофмана», отмеченный престижными российской и республиканскими наградами. В Архангельске балетная труппа станцевала балеты – жемчужины творчества великого Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик».

– Сколько артистов приняло участие в гастролях? Как восприняли вас столичные зрители?

– На такие ответственные гастроли мы выезжали большим составом: оркестр, балет, хор, солисты, техническое обеспечение. Всего около ста сорока человек. Все спектакли прошли на эмоциональном подъеме с хорошим настроением. Всегда непросто выступать в гостях – непривычные технические условия и акустические возможности, другие размеры сцены и оркестровой ямы, крайне ограниченное время для подготовки. Успешно и оперативно адаптировать спектакль на новой сцене помогают высокий профессиональный уровень режиссерско-постановочной группы и мастерство артистов.

В Москве за день до спектакля в продаже билетов уже не было. Аншлаг на столичной сцене – прекрасный показатель интереса к нашему театру. Публика в зале – самая разнообразная. Много молодежи, людей среднего возраста. Были и московские театральные критики. С таким же успехом прошли спектакли и в Архангельске, где театральный зал вмещает порядка тысячи двухсот человек. После каждого спектакля зрители продолжительными овациями провожали наших артистов.

– Что отметили критики в Москве и Архангельске?

– В первую очередь великолепную слаженную работу всего коллектива. Вот только несколько отзывов: «Спектакль буквально поразил гармоничным единством постановочной, музыкальной, исполнительской культуры и хорошим вкусом его создателей. Среди театров российских регионов существует негласная «табель о рангах», и, бесспорно, данная постановка «Сказок Гофмана» способна вывести коллектив из Сыктывкара, как говорится, «в топ». Это не преувеличение» (газета «Музыкальный Клондайк»). Восторгаются работой артистов: «Безусловная исполнительская сенсация вечера – Олимпия Анастасии Морараш. Такой чистый и звонкий хрусталик, я думаю, в Москве сегодня не сыскать! Морараш буквально взорвала зал» (Андрей Хрипин). Отзывы зрителей в соцсетях: «Сходили на балет «Лебединое озеро». Я в восторге от оркестра! Очень жаль, что такие таланты прячут в оркестровой яме», «В архангельском драмтеатре сегодня аншлаг. Театр оперы и балета из Коми привез к нам балет «Щелкунчик». Постановка напомнила о скором приближении новогодних праздников и о том, что пора начинать готовить подарки».

– Насколько важны такие поездки для театра?

– Гастроли – это очень важный элемент театральной жизни. Это встреча с новым зрителем, признание и уважение которого надо еще заслужить. Успешные гастроли наполняют новыми впечатлениями, яркими эмоциями, моральным удовлетворением от нашей работы. В ноябре-декабре этого года состоятся очередные гастроли балетной труппы театра в Германии, где в течение пяти недель пройдет 37 спектаклей, и в следующем году театр обязательно продолжит активную гастрольную жизнь.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото Евгении ТУРУШЕВОЙ