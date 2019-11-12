Сто чудес света в Коми

В холодный снежный день сыктывкарцы могу окунуться в атмосферу жарких тропиков, засушливых пустынь, безбрежной глади океана. Фотографии этих и других живописных уголков планеты представлены на выставке «100 чудес света». Экспозиция с таким названием открылась в двух залах Центра культурных инициатив «Югöр».

Выставка – это международный фотофестиваль, ежегодный проект питерского «Арт-центра», яркий и увлекательный проект, заслуживший самые высокие отзывы более двухсот тысяч посетителей. Начавшись с сотрудничества с National Geographic, за несколько лет выставка выросла в фотофестиваль.

Для выставки из более чем миллиона снимков были отобрана сотня лучших работ фотографов со всего мира. География участников фестиваля включает такие страны, как Россия, Финляндия, Шри-Ланка, Греция, страны Африки, Индонезия, Исландия, Колумбия, Новая Зеландия, Австралия, Коста-Рика, США, Бразилия, Израиль, Мексика, Эквадор и другие.

На снимках мир дикой природы, разные страны и континенты, экзотические культуры и традиции, редкие животные и растения. Для фотографов – это возможность поделиться с широкой аудиторией своим взглядом на мир, а для зрителей – возможность посмотреть мир, находясь в выставочном зале.

Выставка пробудет в Сыктывкаре до 8 декабря.

Артур АРТЕЕВ

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