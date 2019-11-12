Почта России приглашает жителей и гостей Сыктывкара на День отрытых дверей

14 ноября Почта России приглашает всех желающих на День открытых дверей. Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню качества, пройдет с 10.00 до 15.00 в центральном отделении почтовой связи Сыктывкара, по адресу: ул. Ленина, 60.На Дне открытых дверей специалисты Почты России презентуют новые услуги, такие как предзаполненнные и предоплаченные посылки, помогут всем желающим оформить простую электронную подпись, расскажут о современных сервисах, которыми можно воспользоваться как в отделениях почтовой связи, так и на сайте и в мобильном приложении Почты России.

Жители и гости Сыктывкара смогут получить профессиональные консультации специалистов по вопросам пенсионного обеспечения. Здесь же все желающие смогут оформить письменное заявление на получение пенсионных выплат через отделения почтовой связи в установленном порядке.

Кроме того, сотрудники почты расскажут гостям мероприятия о преимуществах удобного сервиса Почты России – приема коммунальных и других видов платежей через мобильные платежно-кассовые терминалы (МПКТ). Эта услуга позволяет клиентам оплачивать счета за коммунальные и муниципальные услуги, электроэнергию, услуги связи, телевидения, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины и погашать кредиты, не выходя из дома или офиса в режиме онлайн через почтальона. На сегодняшний день в республике функционирует 200 таких устройств.

Здесь же посетители смогут оформить подписку на любимые газеты и журналы для себя и своих родных. Сотрудники отдела подписки филиала помогут подобрать периодические издания по интересам и оформить подписной абонемент. Кроме того, все желающие смогут принять участие в благотворительной акции Почты России «Дерево добра» и подарить подписку детям и одиноким пожилым людям, проживающих в домах- интернатах и других социальных учреждениях.

Также на мероприятии будет представлен широкий ассортимент брендированной продукции Почты России, в том числе 3D-пазлы, машинки-конструкторы, игрушечные почтальоны, шоколад, а также филателистическая продукция, открытки к Дню матери и Новому году и многое другое.