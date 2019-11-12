На страже здоровья

Одна из самых больших и финансово емких республиканских госпрограмм – «Развитие здравоохранения». В Коми в следующем году на ее реализацию планируется потратить более 30 миллиардов рублей. В текущем году сумма составила 28,7 миллиарда рублей. Основная доля финансирования – средства ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования), но немалый объем составляют и средства республиканского и федерального бюджетов. О промежуточных итогах и планах на предстоящий год депутатам Госсовета Коми в ходе очередных бюджетных слушаний рассказал министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

Укрепление материальной базы

Целью госпрограммы «Развитие здравоохранения» на 2020-2025 годы является эффективная пациентоориентированная система здравоохранения. Ее обязательным условием является адекватное финансовое обеспечение. В предстоящие три года общий объем финансирования госпрограммы составит 30 миллиардов рублей ежегодно.

Часть республиканской и федеральной составляющей в 2020-2022 годах предстоит освоить Министерству строительства и дорожного хозяйства Коми. Деньги направляются на строительство лечебного корпуса в селе Усть-Цильма (с объемом финансирования 526 миллионов рублей), республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре (1,7 миллиарда рублей, в том числе федеральные средства – 490,3 миллиона рублей), на замену 19 ФАП (115,3 миллиона, в том числе 73 миллиона из федерального бюджета), на реконструкцию радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по улице Гаражной в Сыктывкаре (588,3 миллиона рублей), разработку проектно-сметной документации реконструкции главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы под открытие специальных педиатрических отделений (10 миллионов рублей).

Другие направления расходов – оснащение медицинских организаций оборудованием и проведение капремонта. В 2020 году на устранение нарушений требований пожарной безопасности и обеспечение антитеррористической защищенности из республиканского бюджета будет направлено 80 миллионов рублей, на капремонты 127 миллионов, на мероприятия в рамках программы «Доступная среда» – 11 миллионов (в 2019 году по этому направлению выделялось 3,2 миллиона рублей).

Вклад в укрепление материальной базы медицинских учреждений внесут и крупнейшие компании и предприятия.

Региональные проекты

В целом минздрав отвечает за реализацию семи региональных проектов нацпроекта «Здравоохранение» и одного регионального проекта нацпроекта «Демография». Это: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения РК квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Экспорт медицинский услуг» и «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образ жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Если в 2019 году на реализацию проектов было направлено 1,7 миллиарда рублей, то в 2020-м планируется увеличить объем средств до 2,8 миллиарда.

Объем привлеченных средств федерального бюджета составил 1,4 миллиарда рублей, только на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» предоставлены межбюджетные трансферты в размере 407,6 миллиона рублей. В 2020 году в республику поступит 1,7 миллиарда федеральных средств, в том числе на реализацию нацпроектов – один миллиард.

Первичная помощь

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, охват всех граждан профилактическими медосмотрами, упрощение процедуры записи к врачу и сокращение времени ожидания в очереди в поликлиниках, своевременное оказание помощи с использованием санитарной авиации.

На реализацию проекта в текущем году потрачено 151,2 миллиона рублей, в 2020 году будет направлено более 638 миллионов.

С этого года особое внимание уделяется профилактике. Это ежегодные профосмотры с 18 лет, ежегодная диспансеризация с 40 лет, расширение онко-скринингов, дополнительная диспансеризация лиц старших возрастных групп. За девять месяцев число граждан, прошедших профилактические осмотры, составило 224 тысячи человек (62 процента) при плане на текущий год – 361 тысяча человек. Доля впервые выявленных хронических неинфекционных заболеваний составила 9,5 процента, то есть из 12 054 выявленных хронических заболеваний 1146 было обнаружено благодаря диспансеризации.

Другое важное направление – развитие службы скорой медицинской помощи. За последние годы существенно обновлен парк санитарного автотранспорта – 62 автомобиля поступили в медицинские организации республики. Тем не менее, уровень износа автопарка очень высокий, 50,8 процента всех «скорых» эксплуатируются свыше пяти лет.

В 2019 году в рамках распоряжения правительства России от 3 сентября республике распределено 36 автомобилей скорой помощи класса В и С. А за республиканские деньги дополнительно приобретается 12 автомобилей скорой помощи и пять санитарных автомобилей.

В рамках соглашения о сотрудничестве с «Монди Сыктывкарский ЛПК» приобретаются четыре «скорых» класса А в Прилузскую, Корткеросскую, Усть-Куломскую и Койгородскую центральные районные больницы.

Развивается санитарная авиация. За девять месяцев текущего года дополнительно выполнено 110 вылетов в отдаленные труднодоступные районы, эвакуировано 158 человек. Выделено 36 миллионов рублей для обеспечения выполнения числа вылетов и числа пациентов, дополнительно эвакуированных с использованием санавиации в 2019 году. В 2020 году средства федеральной субсидии составят 110,9 миллиона рублей (в 2019 году – 65,6 миллиона рублей).

Борьба с сердечно-сосудис-тыми заболеваниями

В 2020 году на реализацию этого проекта планируется направить 128,1 миллиона рублей. В текущем году потрачено более 103 миллионов.

Министр сообщил, что будет продолжена работа по переоснащению регионального сосудистого центра («Кардиологический диспансер») и первичного сосудистого отделения («Воркутинская больница скорой медицинской помощи»), планируется приобрести три единицы оборудования (ангиограф, аппарат ИВЛ, УЗИ-аппарат) на общую сумму 108 миллионов рублей. В 2019 году переоснащено семь муниципальных отделений, закуплено 54 единицы оборудования на общую сумму 88 миллионов рублей.

– Особого внимания требует лекарственное обеспечение в амбулаторных условиях. Ведь у двух из трех пациентов, спасенных от острого инфаркта миокарда или инсульта, если они не принимают необходимую медикаментозную терапию, сосудистые нарушения повторяются в течение года, при этом в более тяжелой, часто летальной форме. На лекарственное обеспечение больных, перенесших острый коронарный синдром, в 2019 году направлено 15 миллионов рублей из республиканского бюджета, в 2020 году планируется направить 20 миллионов, – отметил Дмитрий Березин.

Борьба с онкологическими заболеваниями

Это одно из самых затратных направлений. В текущем году на лечение онкозаболеваний в республике потрачен один миллиард 161,8 миллион рублей, в следующем сумма будет немного меньшей – один миллиард 515,1 миллионов рублей.

Будет продолжена работа по переоснащению медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Планируется приобрести четыре единицы оборудования в Коми республиканский онкологический диспансер и Республиканскую детскую клиническую больницу на общую сумму 231,9 миллиона рублей (компьютерные томографы, установка дистанционной гамматерапии). В этом году на сумму в 126,6 миллиона рублей приобретена 21 единица медоборудования – аппараты наркозно-дыхательные, УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование, микроскопы.

В 2020 году планируется создать четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Воркуте, Ухте и Сыктывкар (в столице на базе городской поликлиники № 3» и Эжвинской поликлиники). На переоснащение этих центров республиканский бюджет выделил дополнительно 216,1 миллионов рублей (на приобретение компьютерных томографов, эндоскопического оборудования, флюорографов, маммографов, рентген аппаратов, УЗИ-апаратов).

Отдельный акцент сделан на контроль качества химиотерапии. На оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения планируется направить средства ОМС в размере одного миллиарда 45 миллионов рублей (в 2019 году – один миллиард 35 миллионов).

Программа развития детского здравоохранения

Финансирование этой программы в 2019 году составило 95,8 миллиона рублей, в следующем планируется направить 96,9 миллиона.

На укрепление материально-технической базы детских поликлиник, детских поликлинических отделений в части приобретения медицинского оборудования в 2020 году будет направлено 60,6 миллионов рублей, планируется дооснастить 22 медорганизации, приобрести 63 единицы оборудования (в 2019 году 72,3 миллиона направлено в 19 медорганизаций).

На организационно-планиро-вочные решения внутренних пространств детских поликлиник, чтобы обеспечить комфортность пребывания детей и родителей (так называемая «Бережливая поликлиника»), в предстоящем году планируется направить 31,3 миллиона рублей. Таким образом, все детские поликлиники в Коми станут «бережливыми».

Здравоохранение, как отметил руководитель профильного ведомства, вносит свой вклад в демографию не только за счет снижения смертности, но и через профилактику абортов и повышение доступности экстракорпорального оплодотворения.

Меры, предпринятые в отрасли, по широкому внедрению доабортного консультирования с привлечением психологов, социальных работников, дали положительный результат. На протяжении последних двух лет каждая пятая женщина принимает решение о сохранении беременности, в 2019 году 374 женщины приняли решения в пользу вынашивания беременности.

В Коми наработан десятилетний опыт в области вспомогательных репродуктивных технологий. За этот период 1603 ребенка появились на свет в результате применения экстракорпорального оплодотворения.

С 2019 года реализация мероприятий в области вспомогательных репродуктивных технологий реализуется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В текущем и следующем году запланировано проведение по 700 процедур ЭКО с объемом финансирования 136,3 миллиона рублей (средства ОМС), выполнено 569 процедур, в том числе 23 женщинам из других регионов.

Кадры решают все

В республике продолжает снижаться общая численность врачей. За девять месяцев 2019 года показатель уменьшился на полтора процента и составил 3 368 человек (на начало года – 3418 врачей). Обеспеченность врачами на 1 октября 2019 года осталась на уровне 2018 года – 40,6 человек на 10 тысяч населения. Впрочем, этот показатель выше средне российского уровня, где на 10 тысяч приходится 37,4 доктора.

По сравнению с 2018 годом сократилась и численность среднего медперсонала на 1,3 процента и составила 9968 человек. Обеспеченность на 1 октября 2019 года на 10 тысяч населения осталась на уровне 2018 года – 120 человек.

В целом, если исходить из штатного расписания, региону требуется порядка трех тысяч врачей и около четырех тысяч работников среднего медперсонала. Это с условием, что каждый врач работает на одну ставку. Но, по словам министра, правильнее все же считать по потребности, поскольку даже в проектах стоит показатель совместительства 1,2.

Решить кадровый дефицит на селе призвана программа «Земский доктор». В октябре минздрав России снял действовавший прежде возрастной ценз для желающих переехать на село медиков. Теперь устроиться на работу и получить соответствующие средства может специалист старше 50 лет. Планируется увеличение суммы единовременной выплаты врачам с одного до двух миллионов рублей.

Благодаря этим мерам обеспеченность врачами сельских районов по сравнению с 2018 годом увеличилась на 4,5 процента, а с 2014 года на 10 процентов. За период реализации программы «Земский доктор» с 2011 по сентябрь 2019 год в отрасль прибыло 296 врачей и 10 фельдшеров. До конца года в сельскую местность прибудет еще 15 врачей и один фельдшер.

Министр также перечислил меры, за счет которых в регионе решается проблема кадрового дефицита. Это целевая и контрактная подготовка. В настоящее время на всех курсах по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» по целевому договору обучается 525 студентов, в том числе за счет средств республиканского бюджета 160 студентов, из которых 96 человек поступили в 2019 году. Что касается подготовки среднего медперсонала, то сейчас за счет средств республики обучается 10 студентов по специальности «лечебное дело» Получив образование, они поедут работать в ФАПы отдаленных территорий Коми.

Ведется работа по привлечению и закреплению специалистов из других регионов. Хорошим стимулом здесь является механизм установления процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях независимо от стажа работы. В 2019 году 40 врачей и 36 медработников среднего звена переехали работать в Республику Коми.

Врачам, приехавшим работать в поселки городского типа, предоставляются единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. В нынешнем году привлечено 20 врачей (при плане 30).

Для закрепления кадров впервые предусмотрены средства на приобретение квартир для докторов. На выделенные 1,4 миллиона рублей будут приобретены две квартиры в Удорском районе. А в следующем году по распоряжению главы Коми Сергея Гапликова на эти цели предусмотрена значительно большая сумма – 48,5 миллиона рублей. Будет приобретено 19 квартир для врачей в Сыктывкаре, Ухте и Печоре.

Уже в процессе обсуждения Дмитрий Березин напомнил, что на очередном заседании правительства глава Коми Сергей Гапликов поручил региональному минстрою проработать жилищный вопрос для медиков. Одним из механизмов может стать специальная ипотека с оплатой первоначального взноса или части процентов. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоят 99 врачей и 130 человек среднего медперсонала.

Лекарственное обеспечение

Необходимый элемент качества и доступности медицинской помощи – бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами.

На лекарственные препараты и медицинские изделия в рамках исполнения федерального закона «О государственной социальной помощи» в 2019 году направлено 363 миллиона федеральных средств, заключено контрактов на сумму 269,1 миллионов рублей, обслужено 155 436 рецептов, предъявленных в аптечные организации. Средняя стоимость одного рецепта составила 971,80 рублей.

На реализацию постановления правительства России «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в 2019 бюджетные ассигнования составили 1,1 миллиарда рублей. Заключены контракты на сумму 877,8 миллиона рублей. Обеспечено лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием 538 959 рецептов на сумму 729,7 миллионов рублей. Средняя стоимость одного рецепта составляла 1353,95 рублей.

Для обеспечения пациентов в рамках программы «12 нозологий» в Коми за девять месяцев нынешнего года поставлено лекарственных препаратов на сумму 205,3 миллиона рублей, было обслужено 2 610 рецептов на сумму 174,1 миллиона рублей.

С 31 декабря 2018 года распоряжением правительства страны в перечень для обеспечения по рецептам на медицинские изделия при предоставлении набора социальных услуг включены расходные материалы к инсулиновым помпам. Из федерального бюджета выделено целевое финансирование в размере 7,8 миллиона рублей. Министерством организованы закупки и заключены контракты для обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам до конца 2019 года. Потребность в расходных материалах учтена для всех пациентов, включенных в регистр больных сахарным диабетом (52 пациента с установленной инсулиновой помпой).

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»