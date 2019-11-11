Джазовая революция с антрактом

В годовщину Октябрьской революции в Сыктывкаре прошла своя революция. 7 ноября в республиканской филармонии прошел концерт «Jazz revolution». Джазовую революцию на сцене устроили госпел-звезда, американский пианист Аарон Лерой Майерс и российское трио Сергея Васильева.

На концерте прозвучали в оригинальных аранжировках и необычных интерпретациях известные мировые хиты в стилях госпел, соул, фанк, джаз. А также несколько своих авторских композиций исполнил Аарон Майерс. Исполнитель поразил зрителей не только своими отличными вокальными данными, но и актерскими способностям и непринужденным общением с публикой. Певец играл на рояле (в том числе в четыре руки с российским коллегой), выходил в зал, шутил, пел между рядами, а также приглашал дам на танец. В итоге публика раскрепостилась, подпевала, а перед сценой кружились в танце несколько пар. Помимо известных хитов Аарон исполнил госпелз, погружая слушателей в атмосферу афроамериканской церкви (как он сказал – black church). На родине он руководит хором баптистской церкви.

Аарон Лерой Майерс – «Джазовый артист года» (IMEA-2018), номинант премии Grammy. Известен на родине не только как великолепный вокалист. Аарон проводит мастер-классы по джазовому мастерству и является постоянным участником фестиваля Capital Jazz. Он также попробовал себя как stand-up-артист в комедийных клубах Голливуда, и как актер в спектаклях и в документальном видео-мюзикле «Моя гражданская война».

В составе джазового трио играют выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, постоянные участники российских и зарубежных джазовых фестивалей – известный контрабасист Сергей Васильев, барабанщик группы «Несчастный Случай» Павел Тимофеев, и один из ведущих джазовых пианистов страны Иван Фармаковский. Сергей Васильев тринадцать лет назад впервые выступал в сыктывкарской филармонии в составе ансамбля Даниила Крамера.

Джазовая революция прошла с одним антрактом, во время которого зрители могли приобрести диски исполнителей.

Артур АРТЕЕВ

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