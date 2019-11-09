Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы выбрали для себя особую профессию, которая требует не только определенных знаний и навыков, но и таких качеств, как порядочность, честность, преданность своему делу и долгу. Вы первыми приходите на помощь, защищаете права и свободу людей, интересы общества и государства, законность и правопорядок. Без вашего участия сегодня невозможно представить работу по противодействию экстремизму и терроризму, борьбе с коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

Все эти непростые государственные задачи достойно выполняют сотрудники МВД по Республике Коми. В праздничный день хочу поблагодарить каждого, кто ежедневно стоит на страже порядка, вносит вклад в обеспечение безопасности наших граждан. Особая признательность – ветеранам, многие годы отдавшим служению в рядах органов внутренних дел. Ваш трудовой путь заслуживает глубокого уважения и является достойным примером для молодых коллег.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, уверен, профессионализм и самоотдача будут и впредь помогать вам успешно решать стоящие перед вами задачи, с честью нести свою нелегкую, но нужную службу, защищая безопасность и спокойствие жителей республики.

От всей души желаю крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми