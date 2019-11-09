Елена Козлова получила премию Мамина-Сибиряка

Вручение Всероссийской литературной премии имени Дмитрия Мамина-Сибиряка прошло 6 ноября в Сыктывкаре. Лауреатов премии объявили и наградили в Купольном зале Национальной галереи Коми. Впервые эту престижную литературную премию получил коми писатель – председатель правления регионального отделения Союза писателей России – Союза писателей Республики Коми Елена Козлова. Ее наградили за многолетний достойный вклад в развитие многонациональной литературы России.

Всего было награждено пять писателей. Помимо Елены Козловой, это Виктор Бакин из Кирова за книгу рассказов и очерков «Далекое, святое, дорогое», Вероника Богданова из Лабытнанги за поэтический сборник «Танцы на крышах», пермяк Олег Черняк за книгу рассказов «Голос парящей души», Алексей Казаков из Челябинска за большой вклад в отечественное литературоведение и многолетнюю пропаганду творческого наследия Сергея Есенина.

Церемония вручения премии прошла в рамках XX конференции Ассоциации писателей Урала и Сибири и семинара по художественному переводу, которые организовала Ассоциация писателей Урала, Сибири и Поволжья.

Четвертого и пятого ноября молодые переводчики из пятнадцати регионов России работали в Финно-угорском этнопарке села Ыб. Там одновременно прошло пять семинаров поэзии и прозы, которыми руководили известные мастера художественного перевода. Как рассказал «Республике» один из наставников молодых переводчиков, поэт Сергей Журавлев, всем участникам семинара выдали для перевода подстрочники произведений коми поэтов. И переводчики, многие из которых ранее не были знакомы с коми литературой, отлично справились с заданием. Помимо коми, поэты делали переводы с подстрочников якутского и немецкого языков. Книга стихов и прозы участников семинара будет издана на двух языках. По итогам мероприятий пять человек рекомендованы в Союз писателей России, в их число вошел представитель Коми Владислав Сушков. Молодой литератор Евгения Липовецкая рекомендована для поступления в литературный институт имени Горького.

Сама конференция начала работу утром 6 ноября в большом зале парламента Коми. С докладом «Мы снова говорим на разных языках: о проблемах художественного перевода в современной отечественной литературе» выступил хорошо известный в Коми поэт и переводчик, лауреат госпремии Республики Коми Андрей Расторгуев, ныне живущий в Екатеринбурге. Содоклад «Об опыте совместного развития русской и коми литератур в Республике Коми» сделала председатель республиканской организации Союза писателей России Елена Козлова.

С приветствием от имени правительства республики к участникам конференции обратилась министр национальной политики Коми Галина Габушева. Она отметила, что в регионе поддержка выпуска социально значимой литературы – одно из приоритетных направлений государственной политики в области книгоиздания, на которое из республиканского бюджета ежегодно выделяется более шести с половиной миллионов рублей. В 2020 году поддержку книгоиздания планируется увеличить более чем на два миллиона рублей.

Участниками конференции стали сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан, руководитель секции переводчиков Союза писателей России, поэт Валерий Латынин, секретарь правления Союза писателей Белоруссии и Союза писателей Союзного государства, прозаик Сергей Трахименок, другие известные писатели и общественные деятели.

За большой вклад в современную переводческую деятельность и развитие литературы почетными грамотами регионального миннаца награждены писатели Галина Бутырева, Андрей Расторгуев, Елена Габова.

Премия имени Мамина-Сибиряка – всероссийская литературная награда, учрежденная в 2002 году к 150-летнему юбилею русского классика Союзом писателей России и Ассоциацией писателей Урала. Премия присуждается ежегодно в день рождения Мамина-Сибиряка – 6 ноября в одном из городов-учредителей. В конкурсе могут принимать участие авторы, чьи работы продолжают литературные традиции классической русской прозы и поэзии, а также связаны с Уралом. Помимо золотой медали с изображением Мамина-Сибиряка, каждый лауреат получает некую сумму (ее в Сыктывкаре оглашать не стали). Председателем жюри премии является писатель Владислав Крапивин (Екатеринбург). Среди лауреатов премии в разные годы были такие писатели как Алексей Иванов (Пермь), Владислав Крапивин (Екатеринбург), Альберт Лиханов (Москва), Юрий Вэлла-Айваседа (деревня Варьёган), Еремей Айпин (Ханты-Мансийск).

Артур АРТЕЕВ

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