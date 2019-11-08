Жители Коми могут присоединиться к проекту «Лица Победы»

В московском Музее Победы создается всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Цифровой банк будет содержать фотографии и личные истории миллионов людей, которые были участниками Великой Отечественной войны, трудились в тылу и боролись с нацизмом.

Международный проект намерен увековечить память обо всех, кто внес личный вклад в Великую Победу. Во всенародный исторический депозитарий войдут более 150 миллионов фото и текстовых документов. В Музее Победы создана «народная экспозиция», в которой участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать детям и внукам.

Жители Республики Коми также могут присоединиться к проекту, рассказав о своих родственниках, знакомых или земляках. Перед началом работы с историей вашего родственника в годы Великой Отечественной войны уточните его/ее фамилию, имя, отчество, годы жизни и место рождения.

Стать участником проекта «Лица Победы» и передать материалы из своего семейного архива в исторический депозитарий можно несколькими способами:

– через сайт;

– мобильное приложение «Лица победы»;

– почтовое отправление. Адрес для отправки корреспонденции: 121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д.10. Музей Победы;

– лично. Музей расположен по адресу г. Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. Уточнить часы работы музея и условия посещения можно на официальном сайте victorymuseum.ru.

Обратите внимание, что все переданные материалы проходят предварительную модерацию. В мультимедийную экспозицию Музея Победы новые истории от участников проекта «Лица Победы» поступают в течение месяца.