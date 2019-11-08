В переселенческих домах устраняют строительные дефекты

Автор: Редактор 08.11.2019

Десять домов, построенных в Коми по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, находятся на контроле у Фонда содействия реформированию ЖКХ по причине различных недоделок и дефектов. Приведение этих домов в нормативное состояние стало одной из тем, рассмотренных на заседании правительства республики: нынешняя власть по-прежнему устраняет недостатки в домах, построенных до 2015 года в рамках 1 и 2 этапа программы переселения.

Руководитель службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Коми Роман Шашев сообщил, что для выявления и решения вопросов, связанных с недоделками в переселенческих новостройках, в республике работает специальная комиссия, в том числе она принимает жалобы от населения. Члены комиссии выезжали по таким обращениям, регистрировали проблемы, также в их задачу входило общение с руководством муниципалитетов, которые должны предоставлять графики устранения недочетов, отчитываться о проведенных работах. За период действия программы переселения комиссия приняла 130 жалоб по 99 домам, построенным за первые два этапа, то есть, в 2013-2015 годах. Все они попали в перечень Фонда содействия реформированию ЖКХ. Проблемы связаны в основном с тем, что проектная документация по этим домам не проходила госэкспертизу, и госстройнадзор фактически за качеством работ не следил. Да и темпы строительства планам не соответствовали, к октябрю 2015 года уровень выполнения программы переселения достиг только пяти процентов.

На данный момент большую часть проблем с недочетами при строительстве удалось решить, но в реестре остаются еще десять домов: два в Емве, восемь в Печоре.

В Емве, как рассказал Роман Шашев, строительные огрехи исправили, но осталась проблема с превышением содержания вредных веществ в квартирах. Связана она с тем, что в домах, построенных из сэндвич-панелей и обшитых сайдингом, использовались материалы, при нагревании выделяющие формальдегид и аммиак, которые из-за недостаточной вентиляции скапливаются в квартирах. По этому поводу было возбуждено уголовное дело. Для постоянного вывода вредных испарений из квартир, в 13 из них установили клапаны искусственной вентиляции. А в оставшихся 43 – нет, потому что жильцы против, и не пускают рабочих в квартиры. Администрация пыталась добиться допуска через суд, но безуспешно.

И.О. руководителя администрации Княжпогостского района Анатолий Немчинов пояснил, что заключается договор с организацией, которая до конца года проведет замеры в квартирах, чтобы жильцы смогли сами увидеть: у кого воздух стал чистым, а кто продолжает дышать формальдегидом. Эта же информация через минстрой Коми будет отправлена в Москву. Пока же жильцов пытаются убедить пустить рабочих в квартиры миром. Роман Шашев сообщил, что в дальнейшем планируется еще раз подать в суд, чтобы добиться допуска в квартиры и установки систем вентиляции.

– Пока ведем переговоры, некоторые, вроде, уже склонны к тому, чтобы у них эти клапаны установили. Делаем все, что можем, убедить очень трудно, – рассказал Анатолий Немчинов.

Сергей Гапликов высказал мнение, что для решения проблемы нужна совместная работа администрации и жильцов. Судебным органам стоит внимательно изучить доводы и аргументы жильцов, почему они препятствуют допуску ремонтных бригад, если это не создает им помех и затрат. Жильцов, в квартирах которых клапаны установлены, нужно попросить пообщаться с соседями, рассказать, что после установки вентиляции воздух действительно стал лучше. Иначе решение этого вопроса вкупе с судебными разбирательствами может затянуться очень надолго.

Что касается Печоры, то там, по словам Романа Шашева, в двух домах были проблемы с отоплением, неравномерно нагревались радиаторы, но по факту вопрос уже решен, так что из реестра фонда их скоро исключат. А вот в остальных шести, где беда в том, что грунтовые воды постоянно затапливают подвалы, – нет. Хотя администрацию муниципалитета уже обязывал устранить это Печорский районный суд. Воду пытались откачивать, но она снова прибывает, хотя в некоторых домах в данный момент ее пока и нет.

Руководитель администрации Печоры Наталья Паншина ответила, что проблема решается, в частности, уже определили стоимость геологических, геодезических, проектно-изыскательских работ – просто так высоко залегающие грунтовые воды от дома не отвести. Все перечисленные работы проведут в первом полугодии 2020-го, на их основе решат, как и куда отводить воды. Что касается подрядчиков, по вине которых воды скапливаются в подвале, то их, по словам Натальи Паншиной, «уже и близко нет, при этом они остались нам должны 200 миллионов».

Роман Шашев подчеркнул, что администрациям нужно вести более активную работу по устранению недоделок, а в Печоре, например, установленный срок устранения – ноябрь 2020 года. Сергей Гапликов заявил, что все дефекты, допущенные при строительстве переселенческих домов, должны быть устранены до августа 2020 года.

Поскольку большая часть руководителей администраций городов и районов в заседании правительства участвовала посредством видеоконференцсвязи, изображение из муниципалитетов шло постоянно (в отличие от звука, который включается по необходимости), и по картинке из кабинета Натальи Паншиной, бурно жестикулирующей в разговоре со своими подчиненными, можно было сделать вывод, что соответствующие поручения она начала раздавать тут же.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

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