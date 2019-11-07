Золотые руки молодых мастеров

Более 250 произведений декоративно-прикладного искусства было представлено на пятой республиканской молодежной выставке народного художественного творчества «Зарни кияс» («Золотые руки»).

Свои работы представили более сотни мастеров из одиннадцати муниципалитетов республики. Участники выставки занимаются художественной обработкой природного материала, вязанием, вышивкой, ткачеством, керамикой, лоскутным шитьем, изготовлением игрушек и другими видами декоративно-прикладного искусства.

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 2 ноября в республике Центре народного творчества и повышения квалификации были подведены итоги выставки и названы имена победителей.

Члены выставочного комитета отметили высокий уровень работ участников этого года. Решением жюри дипломами лауреата первой степени награждены: в возрастной группе от 8 до 11 лет ученицы Сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань» села Выльгорт Ксения Шулепова и Детской школы искусств села Пажга Ирина Шевель. В возрастной группе от 12 до 15 лет победили Эдуард Козлов из Гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова и Лилия Денисова из Дома народных ремесел «Зарань».

В этом году самыми активными участниками «Зарни кияс» стали учащиеся и педагоги именно гимназии искусств. Гимназисты, а также их ровесники из Эжвинской детской художественной школы победили в возрастной группе от 16 до 19 лет. Победителями здесь стали Лидия Бутырева, Мария Рубанович, Андрей Турьев и Денис Игнатов. В возрастной категории от 20 до 25 лет победила выпускница колледжа культуры имени Чисталева Александра Покрышко.

Отличительной чертой юбилейной выставки «Зарни кияс» стало проведение конкурса «Героям посвящается», приуроченного к предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В этом конкурсе победили работы самых юных участников выставки – Полины Чеусовой и Михаила Толмачева.

Выставку «Зарни кияс» в Центре народного творчества и повышения квалификации посетили более шестисот человек. 18 ноября в центре откроется Республиканская выставка декоративно-прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный лучик».

Артур АРТЕЕВ

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