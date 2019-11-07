В правовом поле

При каких условиях мать считается одиночкой? Где найти управу на подростков-хулиганов? Как «отсудить» свое место в очереди? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Имеет ли право работодатель просить объяснительную от работника, который находится в отпуске уже неделю?

– Работодатель имеет право запросить объяснительную при нахождении работника в отпуске. Этот документ не относится к выполнению трудовой функции. Объяснительная запрашивается работодателем в письменном виде, в том числе запрос может быть направлен почтой в ваш адрес. Отказаться писать объяснительную – право работника. Заставить его не могут.

– Я судилась с администрацией муниципального образования. Нашу семью не ставили в очередь на улучшение жилищных условий как многодетную. По решению суда поставили, но только с 2017 года, хотя документы я сдавала в администрацию в 2016 году. В постановлении суда не указано, с какого времени меня поставить в очередь. Что надо сделать, чтобы меня поставили в очередь с даты сдачи документов в администрацию, а не с даты вступления решения в законную силу?

– Если в исковом заявлении вы просили поставить вас на учет с определенной даты, то суд должен был рассмотреть данный вопрос. В этом случае вы можете подать в суд, вынесший решение, заявление об исправлении описки либо о вынесении дополнительного решения суда по вашему требованию, которое не было рассмотрено в судебном заседании. Если же в иске конкретную дату постановки на учет вы не указывали, то данный вопрос не был предметом спора и судебного рассмотрения. Вам необходимо подать новый иск с требованием поставить вас на учет с определенной даты.

Свои вопросы Роману Койдану можно направлять в редакцию газеты «Республика» по адресу: secr@gazeta-respublika.ru с пометкой «Вопрос Койдану». Также вопрос можно задать на странице референта главы республики. На сайте http://rkomi.ru необходимо выбрать вкладку «Глава Республики Коми С.А. Гапликов», а затем вкладку «Референт Главы Республики Коми». На этой же странице можно ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.

– Я разведена, воспитываю троих детей. Бывший муж алименты не платит. Знаю, что меня хотят сократить, как только моему младшему ребенку исполнится три года. Я единственный кормилец в семье, что можно сделать, чтобы не сократили? Могу ли я считаться матерью-одиночкой, если воспитываю детей одна, без поддержки бывшего мужа?

– Работодатель не имеет права производить сокращение только матерей-одиночек и женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком. Матерью-одиночкой женщина считается в том случае, если у ее детей в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк.

– Сын соседей, подросток, приводит в наш подъезд друзей. Они собираются на крыльце, кричат, бегают под окнами, мусорят, заходят в подъезд и там балуются. На замечания отвечают, что это общественные места и шуметь можно до 22.00. Могу ли я по закону требовать порядка на крыльце и в подъезде в любое время суток и какие меры воздействия предусмотрены в данном случае, кроме разговора с родителями подростка?

– В Административном кодексе России есть множество статей, предусматривающих ответственность за нарушение общественного порядка (например, за самоуправство, хулиганство и так далее). И крыльцо, и подъезд – места общего пользования, общественные. Подходят ли действия, которые вы описали под признаки данных правонарушений, решает правоприменительный орган внутренних дел (полиция). Вы можете обратиться с заявлением о привлечении к ответственности как несовершеннолетних, так и родителей, не осуществляющих должного контроля и надзора за своими детьми.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА