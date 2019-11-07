Цифровая экономика как уклад жизни

Нынешний год оказался во многом прорывным в Коми в сфере развития информационных технологий. О задачах, заявленных и реализуемых госпрограммой республики «Информационное общество», и о достигнутых результатах в ходе очередных бюджетных слушаний в Госсовете региона депутатам рассказал заместитель руководителя администрации главы Коми Евгений Морозов.

Достижения 2019 года

В 2019 году впервые за многие десятилетия в республике проложено 700 километров оптоволоконных линий связи, к широкополосному интернету подключено 176 социально значимых объектов. В электронном виде предоставлено два миллиона государственных услуг – в семь раз больше, чем в прошлом году. Коми заняла 11 место в России по количеству оказанных на электронном портале госуслуг (в 2018 году республика занимала по этому показателю 55 место). 2019-й – год перехода на цифровое эфирное вещание, жителям стали доступны 20 телеканалов. В Коми с помощью волонтеров было выполнено 2790 заявок на подключение цифровых приставок. За текущий год отработано более трех тысяч сигналов, поступивших от граждан на портал «Активный регион», созданный по поручению главы Коми Сергея Гапликова.

И этим, как подчеркнул Евгений Морозов, достижения республики не ограничиваются. В июле этого года Коми добилась включения Сыктывкара в федеральный проект «Умный город», в августе республика одержала победу в конкурсном отборе региональных проектов, направленных на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (центр разработки данных) и получила на эти цели из федерального бюджета 64,9 миллиона рублей. В сентябре заняла первое место в номинации «Природопользование и охрана окружающей среды» с проектом «Информационно-аналитическое и экспертное регулирование лесопожарного комплекса и ликвидация лесных пожаров».

Общий объем финансирования госпрограммы «Информационное общество» на 2019 год – один миллиард 425,5 миллиона рублей. Уровень выполнения программы сейчас составляет 72,1 процента. В следующем году объем средств будет увеличен до одного миллиарда 567,7 миллиона рублей.

Поддержка СМИ

Более подробно докладчик остановился на ряде направлений этой объемной госпрограммы. Сначала рассказал о мерах поддержки СМИ и книгоиздания. В этом году на гранты для средств массовой информации было выделено 3,2 миллиона рублей. Реализуется 22 тематических проекта: безопасное поведение на дорогах, укрепление межнациональных отношений, грамотное обращение с твердыми коммунальными отходами, повышение финансовой грамотности населения, поддержка социально незащищенных граждан. Эти темы регулярно освещаются на страницах газет и в эфире электронных СМИ, выигравших гранты. Такой же объем средств – 3,2 миллиона рублей – выделен и на гранты книгоиздания. В числе десяти издательских проектов – «Дзольгö шор» («Журчит ручей»), «Республика Коми: люди и время», «Культура финно-угорских народов», сборники стихов и прозы, книги для детей и юношества. А учрежденный в республике конкурс «Лучшая книга года» призван поддержать писателей – все книги-победители выпускаются за бюджетный счет.

Кроме того региональные и муниципальные СМИ получили поддержку в размере 180,4 миллиона рублей: выпущено 63 тысячи 886 материалов по 53 социально значимым темам.

Государство как сервис

Следующий блок в докладе заместителя руководителя администрации главы был посвящен электронному правительству, роль которого год от года только возрастает:

– Цифровая экономика, как сказал президент, – это не отдельная отрасль, это, по сути, уклад жизни, новая основа для развития государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это и вопрос национальной безопасности и независимости России, ее конкурентоспособности на мировом уровне. Основа электронного государства – это данные, их называют новой нефтью. Правильное структурирование и использование данных дает ошеломляющие результаты, Наша приоритетная задача – предоставление гражданам и бизнесу востребованных, простых в использовании, надежных сервисов. Государство должно превратиться в сервис для гражданина.

Основой станут цифровые платформы, которые в перспективе заменят чиновников. В этом году в республике внедрено и доработано восемь информационных систем: «Социальная защита», «Социальное обслуживание», «Электронное образование», «Охотничий надзор и контроль», «Управление объектами государственной собственности», «Обеспечение градостроительной деятельности».

– Ряд сервисов используется через портальную систему. Мы ставим задачу создать единую сервисную веб-экосистему, ориентированную на быстрый доступ граждан и бизнеса к необходимой информации и государственным сервисам, – пояснил Евгений Морозов. – Честно говоря, что-то поискать сейчас в нашей веб-среде будет сложно. Потому что у нас огромное количество сайтов, они несут груз десятилетних изменений, ошибок. Мы переходим к тому, чтобы создать некую единую систему, где будет все понятно: куда пойти для того, чтобы найти нужное.

Одним из первых шагов в этом направлении стали разработка новой платформы и перевод сайта правительства на единый российский стандарт «Госвеб». Поставлена задача перевести все сайты на этот стандарт до конца 2020 года и завершить модернизацию самого сайта rkomi.ru.

Умный город

Поскольку в этом году столица Коми попала в проект «Умный город», на этом направлении докладчик также остановился особо. Цель проекта – сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее за счет внедрения информационных технологий во все сферы управления городским хозяйством и создания сервисов для горожан.

Пять принципов умного города: ориентация на человека, умное ЖКХ, качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование, комфортная и безопасная городская среда, экономика сервиса. Проект – межотраслевой, он затрагивает 48 министерств и ведомств, администрацию города коммерческие структуры, региональных перевозчиков, ресурсоснабжающие организации.

В текущем году создан региональный центр компетенций по реализации проекта на базе «Центра информационных технологий», разработан сайт для голосования за проекты по благоустройству. Началась модернизация городского освещения: 144 светодиодные лампы установлены в поселке Верхняя Максаковка, в Заречье, открывшемся недавно парке «Строитель» и на улице Морозова. Создана информационная система «Градостроительная деятельность», которая упростит взаимодействие мэрии, организаций и физлиц. В числе первых будет запущена интеллектуальная транспортная система, что позволит анализировать, контролировать и отслеживать движение автобусов и коммунальной техники.

Во главе угла безопасность

Частью «Умного города» является программно-аппаратный комплекс «Безопасный город». О его сути более подробно рассказал директор государственного казенного учреждения «Безопасный город» Дмитрий Губарев.

В настоящий момент учреждение обслуживает и сопровождает 21 стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 20 передвижных комплексов. До конца года планируется приобрести еще четыре передвижных комплекса и 20 антивандальных шкафов.

Выявлять нарушения правил парковки и остановки транспортных средств помогают комплексы «Паркон» (у учреждения их два), а следить за порядком – камеры видеонаблюдения правоохранительного сегмента.

Как отметил Дмитрий Губарев, размер наложенных в этом году штрафов уже превышает прошлогодний на 25 миллионов рублей. За девять месяцев 2018 года сумма составила 93 миллиона 534 тысячи рублей, а за аналогичный период 2019-го – 118 миллионов 34 тысячи рублей. При этом количество выставленных штрафов уменьшилось более чем на 16 тысяч.

То, как передвижные комплексы фотовидеофиксации улучшают дорожную обстановку, докладчик проиллюстрировал примерами. Скажем, на момент установки комплексов на улице Ручейной фиксировалось 1031 нарушение в месяц. Сейчас – всего 157. На улице Димитрова, 46 в июне было зарегистрировано 979 нарушений ПДД, в июле – 848, в октябре – всего 99. На улице Морозова в июне зарегистрировали 911 нарушений, в июле – 63, в октябре – 49.

В октябре установлен комплекс на восьмом километре дороги в поселок Краснозатонский – возле поворота на поселок Выльтыдор. В первый день работы комплекса зафиксировано 95 нарушений скоростного режима, на следующий день – 165, на третий день – 47, на четвертый – 42, на пятый – 18, на шестой – 14, на седьмой – десять.

В следующем году учреждение приобретет еще 24 антивандальных шкафа. Будут оборудованы новые рубежи контроля в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Усинске и Печоре, а также на участках автодорог Сыктывкар – Ухта и Сыктывкар – Троицко-Печорск.

Кроме того, «Безопасный город» совместно с МВД разработал соглашение о координации совместных мероприятий с муниципалитетами. В частности чтобы определять места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках дорого местного значения. Сейчас заключено уже 11 таких соглашений.

Доклад Дмитрий Губарева дополнил Евгений Морозов, рассказавший об еще одной задумке в рамках «Безопасного города», получившей название «Зеленый коридор». Ее суть – создание некоего пространства с объединением камер видеонаблюдения, которые позволят очертить безопасную зону для передвижения школьников.

– Сотня камер по Сыктывкару или три сотни. Если их объединить, будет большое пространство, которое закрывает большую часть города. «Зеленые коридоры» будут входить в эту зону, по ним можно отправить ребенка в школу, оттуда он может пойти на секцию. Это будет безопасный путь. У ребенка, к примеру, будут «умные часы», которые зафиксируют выход из «зеленой зоны», родителю придет смс-сообщение о том, что нарушена траектория движения, – обрисовал возможный сценарий Евгений Морозов, отметив, что проект будет опробован в виде пилотного.

Доходы от рекламы

Госпрограмма «Информационное общество» включает в себя и рекламное направление. Речь об уличных рекламных конструкциях, за аренду которых предприниматели платят деньги в бюджет республики.

Директор республиканского казенного учреждения «Коми реклама» Сергей Отдельнов рассказал, что в действующие схемы размещения рекламных конструкций внесено 470 мест. Торги на установку рекламных сооружений проведены по 125 местам в десяти муниципалитетах, включая Сыктывкар. По их результатам заключено 75 договоров, суммы начинаются от 42 тысяч и достигают 659 тысяч рублей. До конца года состоятся торги еще по 58 местам в десяти муниципальных образованиях.

– Сейчас каждый конкурс начинается от 42 тысяч рублей на семь лет. До этого в 2015 году было 310 рублей на 10 лет. Мы в сто раз больше получаем за каждую конструкцию в бюджет. Некоторые конструкции стоят 650 тысяч на семь лет. Рекламная конструкция, которая предполагается у «Макси», стоит 1,1 миллиона для бюджета, – посчитал необходимым уточнить Евгений Морозов.

Напомним, с 2017 года доходы от эксплуатации рекламных конструкций поступают как в местные бюджеты, так и в республиканский. В 2014-2016 годах сборы составляли от 11,8 до 13,6 миллионов рублей. В 2017-м доходы составили в целом 14,2 миллионов (муниципалитетам досталось 7,5 миллиона рублей), в 2018-м — 24,1 миллиона (в муниципальные бюджеты поступило почти 15 миллионов). В этом году, по прогнозам «Коми рекламы», поступления увеличатся до 25,6 миллионов, за девять месяцев собрано 17,7 миллионов рублей.

В следующем году «Коми реклама» продолжит демонтаж незаконно установленных конструкций. На сегодня ликвидировано 600 объектов, в планах – еще 100. Будут актуализированы схемы размещения конструкций с учетом пожеланий предпринимателей и проведены аукционы по оставшимся местам, в том числе по первой зоне в Сыктывкаре, где расположены самые дорогие в республике билборды.

Галина ВЛАДИС