Тайнопись Сальвадора Дали

В столицу Коми из Санкт-Петербурга привезли уникальную художественную коллекцию графики известного сюрреалиста Сальвадора Дали. Экспозиция «Сальвадор Дали. Тайнопись» представлена в выставочном зале Национального музея республики.

Посетители увидят более шестидесяти цветных графических произведений из частных коллекций и галерей Европы и Америки. В экспозицию вошли литографии из пяти выдающихся серий – «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации к повести Педро де Аларкона «Треугольная шляпа» и триптих «Трилогия любви». Это не живописные полотна, но каждый из листов авторства Дали – уникален. Это подлинные литографии и ксилографии (литография – это оттиск изображения с каменной доски, а ксилография – с деревянной). Все работы с авторскими подписями и оттисками инициалов на полях.

Директор Национального музея Коми Ирина Котылева рассказала, что выставка представлена арт-центром из Санкт-Петербурга «Перинные ряды».

Издание Кэрролловской книги «Приключения Алисы в Стране чудес» с иллюстрациями Дали в этом году отметило свой полувековой юбилей. Напечатанная в 1969 году в Нью-Йорке, сейчас книга стала раритетом, стоимость которой более двенадцати тысяч долларов. А стоимость каждой представленной на выставке в Сыктывкаре гравюры – порядка полутора тысяч евро. К книге Льюиса Кэрролла испанский художник создал двенадцать гуашевых рисунков, по одному для каждой главы. Затем на их основе были созданы гравюры. В известной сцене безумного чаепития Сальвадор Дали изобразил стол в виде расплавленных часов, являющихся центральным элементом картины «Постоянства памяти». Этот образ появился, когда во время завтрака художник наблюдал за тем, как жена намазывала плавленый сыр на горячий тост.

Ни на одной работе серии нет портрета главной героини. Алиса – это фигурка девочки, прыгающей через скакалку с рисунка на рисунок. Художник верил в переселение женской души в разные тела. В детстве он как-то увидел со спины девочку, которую позже, годы спустя, представлял как одно из воплощений своей супруги Галы. Этот образ девочки воплотился и в серии работ про Алису.

К повести своего земляка Педро Антонио де Аларкона «Треугольная шляпа» Дали сделал двадцать цветных ксилографий. На них встречается образ тощего осла, который для Дали – символ бед и несчастий родной страны. Специально для этой серии был изготовлен авторский штамп в виде силуэта треуголки. В повести изложена история мельника и его жены, живущих душа в душу, и вельможи, безуспешно пытающегося соблазнить мельничиху.

Для иллюстраций к новелле Проспера Мериме «Кармен» Дали подготовил двадцать пять цветных литографий. Это портреты героев новеллы, пейзажи, коррида и танцы.

В основе графического триптиха «Трилогия любви» лежат мотивы карт таро. Центральная композиция «Обещание любви» соответствует карте, имеющей название «Умеренность» или «Время». Образ ангела, переливающего из одного кубка в другой любовный напиток, символизирует круговорот энергии во Вселенной. «Принц любви» (карта «Повешенный») поднимается над землей, окрыленный чувствами, а в «Бессмертии любви» (карта «Башня») образно изображен тернистый путь.

Серия графических работ «Далинианские лошади» посвящена легендам и мифам о лошадях. Это Инцитат – конь императора Калигулы, Буцефал – конь Александра Македонского, нагая леди Годива на коне, единорог, Пегас, Троянский конь и т.д.

22 ноября в Национальном музее Коми пройдет «Дали Night». Сценарий мероприятия пока остается загадкой, но в музее обещают, что оно будет в духе сюрреализма. Ожидаются даже аниматоры на ходулях.

Напомним, ровно год назад в этом же зале музея прошла выставка другого великого испанского художника прошлого века – Пабло Пикассо. Выставка подлинных литографий «Пабло Пикассо. Параграфы» также была привезена из Санкт-Петербурга. Одновременно с этим, осенью 2018 года в Национальной галерее Коми прошла выставка «Livre d’artiste. Книга художника», на которой сыктывкарцы увидели три десятка произведений Сальвадора Дали. В частности, его иллюстрации к «Божественной комедии» Данте.

Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись» будет в Сыктывкаре до 15 февраля.

Артур АРТЕЕВ

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