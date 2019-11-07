Сотня сообщений о коррупции

Сотрудники регионального следственного управления СК России проанализировали результаты работы по противодействию коррупции. За девять месяцев 2019 года в следственные подразделения управления поступило 101 сообщение о преступлениях коррупционной направленности (за аналогичный период прошлого года – 141). По результатам рассмотрения сообщений возбуждено 71 уголовное дело (в прошлом году – 77).

По информации следственного управления, 23 уголовных дела возбуждены по фактам получения взяток, 13 – по фактам дачи взяток, 12 – по фактам коммерческого подкупа. Всего с учетом уголовных дел, возбужденных в прошлые годы, в производстве следователей находились 115 уголовных дел.

В ходе расследования уголовных дел о коррупции наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму более 117 миллионов рублей, что на 40 процентов превышает размер причиненного ущерба.

Также следственное управление напомнило о вынесенных в Коми приговорах по самым резонансным уголовным делам коррупционного характера.

Бывший председатель избирательной комиссии республики Елена Шабаршина приговорена судом к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна заплатить штраф в размере 1,56 миллиона рублей. Кроме того, она на два года лишена права занимать определенные должности на госслужбе, у осужденной конфискована сумма полученной взятки. Суд счел доказанным, что в 2010-2015 годах Елена Шабаршина в должности председателя избиркома региона ежемесячно получала от действовавшего в то время заместителя главы региона Алексея Чернова в качестве взятки деньги. За вознаграждение она предоставляла Чернову и его доверенным лицам информацию о ходе и итогах выборов. Приговор не вступил в законную силу, его обжаловали и сторона защиты, и сторона обвинения.

К шести годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30 миллионов рублей был приговорен бывший заместитель генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Павел Ширяев (один из фигурантов уголовного дела ПАО «МРСК Северо-Запада»). Как следует из материалов уголовного дела, он получал так называемые «откаты» в составе группы лиц по предварительному сговору от представителей коммерческих организаций за оказание содействия, беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда. Осужденный обжаловал приговор. Верховный суд Коми учел явку с повинной по одному из эпизодов и снизил наказание до пяти лет шести месяцев со штрафом в 30 миллионов рублей.

К семи годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 1,1 миллиона рублей приговорен бывший руководитель администрации муниципального района «Корткеросский» Василий Гончаренко. Также он на три года лишен права занимать определенные должности. Экс-глава района признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере два миллионов рублей назначено бывшему главному врачу ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ». Медик в 2013-2017 годах получала от предпринимателей и представителей юридических лиц взятки за незаконное заключение с ними договоров для обеспечения районной больницы медицинскими изделиями.

Ирина СМИРНОВА

Фото sm-news.ru