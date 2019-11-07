Ночь искусств в атмосфере девяностых

Видеосалоны, челноки с турецким ширпотребом в больших баулах, первые компьютерные игры, спутанные ленты магнитофонных кассет, – все это и многое другое увидели гости «Ночи искусств» в Национальной галерее Коми. Вечером 3 ноября культурная акция уже в шестой раз прошла в российских музеях, галереях и выставочных центрах. В этом году в республиканской галерее она была посвящена культуре конца прошлого века.

Уже в фойе галереи посетители могли вернуться в атмосферу конца прошлого века – на стенах висели плакаты с популярными тогда артистами и группами. На «квадратном» телевизоре стояла аналоговая видеокамера и транслировала на экран все происходящее. Дети радостно корчили рожицы в объектив.

В одном из залов можно было посидеть в старом кресле с деревянными подлокотниками под торшерами с бахромой. В другом зале посетители попадали в старый компьютерный салон и играли на старых персональных компьютерах. Популярная в свое время жвачка Love is не продавалась. Ее вручали только тем, кто нарисовал постер в стиле Love is.

Еще один зал был отдан под видеосалон. Здесь крутили «Матрицу». А на фоне царских портретов крутили клипы группы Nirvana. И Курт Кобейн с гитарой как-то даже «вписался» в династию Романовых. В этом зале можно было послушать кассеты с записями популярных тридцать лет назад исполнителей.

На лекториях «Ночь искусств» шла речь о феномене новых русских, творчество Алексея Балабанова и других темах из 90-х.

Большой интерес вызвала игра «Что? Где? Когда?», которую провел Алексей Рогачев. Шестерки знатоков собирались на месте, а вопросы и волчок были самые настоящие.

В одном из тупичков возник стихийный рынок, где продавцы в спортивных куртках «втюхивали» посетителям всякий китайско-турецкий ширпотреб, популярный и модный в конце прошлого столетия.

Национальная библиотека Коми традиционно присоединись к масштабному мероприятию. Библиотекари предлагали гостям вечера поучаствовать в двух викторинах, посвященных фильмам и книгам 90-х, раскрасить обложки литературных изданий и найти интересные для себя книги на фримаркете.

На мастер-классах посетители мастерили блокнот из дискет, брелок из фетра в виде «Микки Мауса», создавали коллективный коллаж «Мои девяностые».

В купольном зале прошел концерт, и ближе к финалу прозвучали каверы на хиты 90-х годов.

В Национальном музее Коми «Ночь искусств» посвятили творчеству Сальвадора Дали. Звучал рассказ и шли фильмы о художнике, желающие рисовали его портрет. Посетители музея любовались песочным шоу и учились азам аргентинского танго.

– На сегодня я подготовила вокальную программу с уклоном в испанский язык, – рассказала «Республике» выступавшая в музее певица Елена Шешукова. – Были песни чисто на испанском языке. Например «La Cama», «Aunque Tu No Lo Sepas», «Ме muero de Amor» и «Cambio Dolor». Ну и конечно «Besame Mucho». Были также произведения, где присутствовало два языка. Песни были лирические, медленные и зажигательные, соответствующие южному темпераменту. Для меня было очень интересно готовить такую необычную программу.

Прошла «Ночь искусств» и в сельских районах. В частности, в ижемском историко-краеведческом музее посетители рисовали мыльными пузырями, скручивали куклу балерину и зайчика-на-пальчике. Всего для ижемцев подготовили шесть площадок с мастер-классами. Мероприятие здесь посетили более сотни сельчан.

Артур АРТЕЕВ

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