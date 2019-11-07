Госсовет Удмуртии решил внести в Госдуму России законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или психоактивные вещества. Предложенные суммы штрафов – от двух до трех тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, принятие такого закона позволит повысить ответственность родителей за поступки детей и оградить детей от вредных привычек. Ранее в 2019 году правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала внести в Кодекс об административных правонарушениях норму об ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. В МВД предлагают ввести за это штрафы в пределах 1500-2000 рублей, по аналогии со штрафами для родителей, детей которых уличили в употреблении спиртного. Надо ли штрафовать родителей, чьи дети курят и пьют?

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Куратова:

– Я против. Сама реализация смущает – надо чуть ли не арестовать ребенка. Найти свидетелей и составить акт. Потом выбить деньги с родителей. Может, вместо этого использовать исландский опыт: снять неработающие плакаты – страшилки, отменить «обучающие» лекции и предоставить максимальные возможности для занятия спортом и дополнительным образованием? Хотя бы сделав льготные проездные билеты.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Считаю, штрафы надо вводить обязательно. Полагаю, это повысит ответственность родителей за воспитание и даст пример остальным.

Александр Люосев, общественник, Емва:

– Что касается курения, некоторые родители могут и не знать, что их дети втихаря от них курят. Бывают и такие родители, которые пытаются отучить свое чадо от вредной привычки, но пока этот процесс идет туговато, поэтому штрафовать их вряд ли справедливо. Думаю, самый эффективный способ борьбы с детским курением — повышение акцизов и, соответственно, цен на сигареты. Сейчас самые дешевые стоят от 80 рублей, стоило бы поднять планку хотя бы до 150 рублей. По поводу употребления алкоголя и психотропных веществ, наверное, можно было бы принять законодательство об административной ответственности самих детей, скажем, с 12 до 18 лет. И наказывать их, принуждая к выполнению общественных работ. Убирать улицы, дворы и так далее. Это будет действеннее, чем наказывать родителей финансово.

Светлана Мозер, начальник управления организации и обеспечения деятельности Коми республиканского института развития образования:

– Резко против. Где аналитическая база под этот законопроект? Во-первых, штрафами такие проблемы не решаются, здесь нужна системная разъяснительная работа, причем не для галочки, а реальная. Работа не только среди учащихся, но и прежде всего родителей, которые как раз зачастую показывают плохой пример, а сами детям говорят: «Никогда так не делай!» И среди работодателей, которые порой сквозь пальцы смотрят на подчиненных-курильщиков. Во-вторых, в нашем обществе не сформировано негативное отношение к этим привычкам, как это было в Советском Союзе, когда любой взрослый мог сделать замечание курильщикам, и те побаивались.

Евгений Сироткин, заместитель главного энергетика ООО «Сыктывкарский лесопильный деревообрабатывающий комбинат»:

– Долгожданная инициатива. Давно пора отвечать за нарушения законодательства. А то закон есть, нарушается, а ответственности никакой. Родители таких детей, как правило, сами курят и пьют. Закон не запрещает. Однако их дети, по примеру родителей, конечно, курящие и употребляющие алкоголь нарушают законодательство. Такие родители смотрят на это снисходительно. По сути, позволяют нарушать закон. А это преступное бездействие, как минимум. А по большому счету, подстрекательство.

Наталья Макарикова, эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Ухта:

– Да, штраф в размере 1500-2000 рублей вполне адекватен. Вполне возможно расширить фабулу статьи 20.22 КОАП РФ и добавить в нее еще и курение, и употребление запрещенных веществ несовершеннолетними до достижения ими возраста привлечения к административной ответственности.

Павел Поташов, директор сети магазинов «Колибри», Сыктывкар:

– Как правило, курящие и пьющие дети проживают с родителями, ведущими асоциальный образ жизни, в семьях которые в большинстве находятся за чертой бедности. Что в сухом остатке? Дети пьют и курят, родителей штрафуют, денег нет, пени и штрафы, отец по пьянке будет «учить жизни». Возрастет домашнее насилие и побеги детей из семей, и, как следствие, попадание их из асоциальной семьи в преступную среду. Пар уйдет в свисток. Не оплачены штрафы. Родителей закроют на сутки и что дальше?

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Поддерживаю инициативу по штрафам для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, употребляют алкоголь или психоактивные вещества.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Конечно, штрафы подтолкнут некоторых родителей к каким-то мерам, вопрос – насколько будет действенным, через предполагаемое наказание? Но это должно быть как одно в составе комплексных мер и как напоминание о необходимости решать эту проблему, а не пускать на самотек или оставить решение для других структур.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Действительно, проблема такая существует. Очень ранимый вопрос. По-моему, штрафами тут не поможешь. Но к ответственности родителей надо привлекать за недолжное воспитание своих чад. Это однозначно.

Татьяна Запорожская, заведующий детского сада «Золотой ключик», Вуктыл:

– Считаю, что такой закон, будет в первую очередь направлен против ребенка.

Подготовила Лина Перова

Фото dvk-media.ru