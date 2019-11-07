Исследовать реки, законсервировать старые скважины

В Госсовете Коми обсудили «природную» госпрограмму

В Коми начнут исследование русла Печоры, чтобы в дальнейшем подать в Росводресурсы заявку на его очистку от топляка, затонувших судов. Это будет одним из новых для республики мероприятий среди запланированных в региональной госпрограмме «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». 29 октября проект этой программы на 2020-2025 годы был утвержден правительством республики, затем его обсудили в Госсовете Коми.

Спикер парламента республики Надежда Дорофеева пояснила, что в следующем году на финансирование госпрограммы пойдет более 260 миллионов рублей, 76 процентов из них – из регионального бюджета, 22,6 процента – из федеральной казны, оставшиеся 1,4 процента обеспечат местные бюджеты.

Программа включает в себя региональные проекты нацпроекта «Экология», а также среди актуальных на сегодняшний день – вопросы регулирования численности диких животных и обращения с ТКО.

Как рассказал журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин, в рассматриваемой программе на ближайшие годы новшеств довольно много, в их числе и появление отдельной строки финансирования – на выплаты охотникам для компенсирования затрат на отстрел диких животных, которые стали приходить в населенные пункты Коми все чаще.

– Но эту практику мы начнем уже в этом году, – пояснил Роман Полшведкин.

Выплата вознаграждения за одного волка или медведя составит 20 тысяч рублей. За девять месяцев этого года в Коми выдано 120 разрешений на добычу волков, добыто 64.

Обычно «природная» госпрограмма, когда рассматриваются результаты ее выполнения в текущем году, вызывает довольно мало нареканий со стороны Контрольно-счетной палаты, но в данном случае Роман Полшведкин заранее сообщил, что не все будет так гладко, в основном из-за сложностей с мероприятиями «мусорной реформы».

– Есть риск невыполнения целевых показателей, первое – в части строительства объектов капитального выполнения. Напомним, в прошлом году мы начали строить полигон захоронения отходов в Ижемском районе. В этом году, к сожалению, продолжить не удалось. Администрация района три раза проводила аукцион, но на него никто не вышел. Поэтому объем финансового обеспечения будет не исполнен, в следующем году продолжим строить, – пояснил министр. – И в части доли обезвреженных и обработанных отходов, те показатели, что установлены национальным проектом, изначально с республикой согласованы не были, тем не менее, мы работаем в этих показателях. Нам портит картину еще то, что нет официальной отчетности по отходам, она на федеральном уровне по всем субъектам хозяйственной деятельности появляется со следующего года, соответственно мы будем более конкретные показатели.

Роман Полшведкин сообщил, что выполнение показателей в этом году удается обеспечивать за счет работы по обращению с отходами, которая была проведена в Коми раньше. В частности за счет того, что на некоторых полигонах организована сортировка, в 17 муниципальных образованиях установлены контейнеры для раздельного сбора ТКО. А также за счет того, что в Коми есть предприятия по переработке макулатуры и пластика (последним занимается как крупный «Комитекс», так и несколько небольших производств).

Также министр сообщил, что в программе регионального оператора по обращению с отходами запланировано строительство десяти мусоросортировочных заводов в ближайшие три года. Два из них должны заработать в 2021 году в Сыктывкаре и Ухте.

Кроме двух самых крупных городов Коми сортировку мусора намерены наладить в Воркуте, Усинске, Инте, Печоре, Вуктыле, Удорском, Койгородском и Усть-Вымском районах.

– Планируем появление ряда объектов по утилизации и переработке отходов, – добавил министр. – В том числе большие объекты по утилизации мусора путем плазменной обработки, пока в Сыктывкаре, и есть инвестпроект по Ухте. Также выходим на переработку шин в столице Коми за счет частных инвесторов.

К 2025 году республике нужно обеспечить переработку и утилизацию не менее 30 процентов ТКО, образующихся на ее территории.

Роман Полшведкин рассказал, как выполняются целевые показатели программы, в частности, о соотношении разведанных запасов и добычи природных ископаемых. Первое уверенно превышает второе и по нефти, и по газу, и по углю. Это же касается запасов и прогнозных ресурсов минерального строительного сырья – его много, так что можно запускать и реализовывать проекты транспортного и промышленного строительства, развивать производство стройматериалов. Тем не менее одна из главных задач на ближайшее время – стимулировать недропользователей к проведению поисковых работ на новых площадях.

Довольно подробно Роман Полшведкин остановился на защите населения от негативного влияния рек. Во время бюджетных слушаний госпрограммы по ГО и ЧС, весеннее половодье, в отличие от летних дождей, ущерб в этом году нанесло не такой уж большой – в целом на 1,1 миллиона рублей. И Усть-Цилемского района, обычно получающего от половодья максимальный ущерб, на сей раз в докладе Романа Полшведкина в числе самых пострадавших муниципалитетов даже не было. Это явление крайне редкое, вряд ли река Печора и в последующие годы будет в низовьях столь же мирной, поэтому в 2020 году за счет республиканской казны будет проведено послепаводковое обследование территорий Усть-Цилемского района, которые от воды обычно страдают больше всего. На основе этого обследования будут разработаны мероприятия по предотвращению негативного влияния вод, а средства на их реализацию можно будет получить уже из федерального бюджета.

Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в ближайшие годы за счет федерального финансирования также планируется провести барраж берегоукрепительных сооружений на реке Большая Инта для поддержания мощности действующего водозабора и капитальный ремонт потерны в составе гидроузла на реке Уса.

В этом году также началось изучение деформации русел Сысолы и Вычегды в пределах Сыктывкара. Это затрагивает 26 километров участков самих рек и 19 километров их протоков. К середине декабря специалисты должны дать рекомендации для восстановления и экологической реабилитации рек (с расчетом цены вопроса). В частности, нужно разработать два варианта проекта по руслу Сысолы в районе протоки Сидор-Полой – это крайне важно для того, чтобы река, на берегу которой стоит столица Коми, оставалась в прежнем русле, а не ушла в другую протоку. Во-первых, это грозит куда большими паводками для Заречья, во-вторых, Сыктывкар в результате может оказаться стоящим на берегу болота, а не реки.

Сыктывкарский межрайонный прокурор Юрий Гудков высказался, что разговоры на эту тему идут уже лет десять, а необратимые процессы с руслом реки так и продолжаются. И нужно срочно что-то предпринять, чтобы Федерация выделила средства на строительство дамбы, препятствующей уходу Сысолы в другую протоку. Министр возразил, что пока результатов исследований нет, строить дамбу нельзя, так как нельзя угадать, как поведет себя Сысола. И Вычегда тоже, которую министр назвал «самой неустойчивой рекой в России» в плане мигрирования русла. По мнению Романа Полшведкина, за один сезон может выйти так, что те самые берегоукрепительные сооружения у Кировского парка будут в результате смотреть на болото. И даже те самые сооружения уже повлияли на поведение Сысолы, выросла скорость потока на повороте от пляжа, так что сейчас вода бьет в берег в районе налоговой инспекции, благо, там еще старые сваи держат, да и само здание далеко от берега, и пока оползня можно не бояться. Но процесс этот всегда нужно держать под контролем.

Что касается загрязнения окружающей среды, то, по словам министра, одной из основных проблем для Коми по-прежнему остаются нефтеразливы. За девять месяцев этого года официально зафиксировано 13 случаев разлива нефти и нефтепродуктов общим объемом 55 кубометров и площадью загрязнения 93,5 га. Для учета пострадавших земель ежегодно обновляется специальный реестр, где фиксируются все нефтезагрязненные участки, рекультивированные и сданные землепользователями земли. На начало этого года (за период с 2002 по 2018 год) в реестре числилось более двух тысяч га загрязненных земель, из них рекультивировано и сдано землепользователями 1712 га, пока не восстановлено – 293 га.

Также среди объектов, загрязняющих окружающую среду Роман Полшведкин назвал склад коры в сыктывкарском местечке Лесозавод. Сейчас идет подготовка материалов для направления их в Минприроды России, чтобы склад включили в госреестр объектов накопленного вреда, после этого этим полигоном можно будет заняться при помощи финансирования по федеральному проекту «Чистая страна».

Проблемным остается и вопрос ликвидации старых нефтяных скважин и скважин «водного промысла», расположенных на нераспределенных фондах недр – то есть, фактически, бесхозяйных, оставшихся со времен СССР. Сейчас в Коми насчитывается 1989 таких скважин, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Чтобы включить их в госреестр накопленного вреда (это станет основанием для получения средств на консервацию скважин), требуется провести оценку объектов – установить объем или массу загрязняющих веществ, класс опасности и т.д. По предварительным подсчетам, стоимость оценки одного объекта может достигать двух миллионов рублей. Финансирование из региональной казны на эти цели не предусмотрено.

Также министр рассказал о работе в Коми системы общественного экологического контроля. Сейчас в регионе 16 общественных инспекторов, с октября 2018 года от них поступило три материала о нарушениях законодательства в области природопользования, также они помогают специалистам во время плановых осмотров территорий.

С нынешнего года минприроды Коми реализует региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в числе целей проекта – создание не менее четырех новых особо охраняемых природных территорий. Три ООПТ уже созданы в этом году в Арктической зоне Коми, еще одна такая территория будет создана в 2024 году.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru